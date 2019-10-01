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Номер извещения
31908327905
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому сопровождению защищенной сети передачи данных интегрированной структуры ракетного двигателестроения АО «НПО Энергомаш» и защищенной сети передачи данных для организации обмена информацией с иностранными организациями.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 15:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-41-52
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
kseniya.shmeleva@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шмелёва Ксения Викторовна
Место рассмотрения предложений
Химки
Закупки и тендеры Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой Эта группировка не включает: - услуги, осуществляемые по договору, согласно которому консультативные услуги связаны с проектированием и разработкой решения в области информационных технологий (web-сайта, базы данных, конкретного приложения, сети и т.д.), см. услуги по проектированию и разработке соответствующей информационной технологии в группировке 62.01.1; - консультирование по вопросам, связанным со стратегией бизнеса, например консультирование по разработке стратегии электронной торговли, см. 70.22.11
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому сопровождению защищенной сети передачи данных интегрированной структуры ракетного двигателестроения АО «НПО Энергомаш» и защищенной сети передачи данных для организации обмена информацией с иностранными организациями.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 12:00 GMT +301.10.2019 12:0001.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908327905Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому сопровождению защищенной сети передачи данных интегрированной структуры ракетного двигателестроения АО «НПО Энергомаш» и защищенной сети передачи данных для организации обмена информацией с иностранными организациями. Химки
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 12:0001.10.2019 12:0001.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908327905Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому сопровождению защищенной сети передачи данных интегрированной структуры ракетного двигателестроения АО «НПО Энергомаш» и защищенной сети передачи данных для организации обмена информацией с иностранными организациями. Химки
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.10.201904.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327905Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому сопровождению защищенной сети передачи данных интегрированной структуры ракетного двигателестроения АО «НПО Энергомаш» и защищенной сети передачи данных для организации обмена информацией с иностранными организациями. Химки
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому сопровождению защищенной сети передачи данных интегрированной структуры ракетного двигателестроения АО «НПО Энергомаш» и защищенной сети передачи данных для организации обмена информацией с иностранными организациями.
Начальная цена
2 259 240,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие с условиями закупочной документации, проекта договора, технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие с условиями закупочной документации, проекта договора, технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
62.02.30.000
62.02
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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