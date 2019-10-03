Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора купли-продажи фланца стального приварного встык исполнение 2 (с выступом) DN 200 PN 16 кгс/см2 ст.20 ГОСТ 12821-80, в комплекте шпилька М20х120 12 ш т, гайка М20 24шт. Собственник: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Снабжение".

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП933504 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора купли-продажи фланца стального приварного встык исполнение 2 (с выступом) DN 200 PN 16 кгс/см2 ст.20 ГОСТ 12821-80, в комплекте шпилька М20х120 12 ш т, гайка М20 24шт. Собственник: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Снабжение". Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

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