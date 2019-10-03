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Номер извещения
ГП933508
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка ТМЦ согласно заявки.
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 15:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 911 209-71-10
Факс
+7 812 322-87-87
Адрес электронной почты
Aleksandra.Kolpakova1@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Колпакова Александра Алексеева
Место рассмотрения предложений
Колпино
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка ТМЦ согласно заявки.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 13:00 GMT +303.10.2019 13:0003.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933508Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ТМЦ согласно заявки.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 13:0003.10.2019 13:0003.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933508Дата и время вскрытия заявок Закупка ТМЦ согласно заявки.Колпино
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 12:0031.10.2019 12:0031.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933508Подведение итогов не позднее Закупка ТМЦ согласно заявки.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ТМЦ согласно заявки.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объёме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-ПетербургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
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Документация лота
Кол-во: 5
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