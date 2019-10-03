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    Главная / Торги / Закупка ТМЦ согласно заявки.

    Закупка ТМЦ согласно заявки.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 13:0003.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933508Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ТМЦ согласно заявки.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933508

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ТМЦ согласно заявки.

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 15:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заяка на закупку

    Запрос уставных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС

    Юридический адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,

    Почтовый адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Контактный телефон

    +7 911 209-71-10

    Факс

    +7 812 322-87-87

    Адрес электронной почты

    Aleksandra.Kolpakova1@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Колпакова Александра Алексеева

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ТМЦ согласно заявки.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 13:00 GMT +303.10.2019 13:0003.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933508Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ТМЦ согласно заявки.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 13:0003.10.2019 13:0003.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933508Дата и время вскрытия заявок Закупка ТМЦ согласно заявки.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 12:0031.10.2019 12:0031.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933508Подведение итогов не позднее Закупка ТМЦ согласно заявки.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 12:0031.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933508Подведение итогов не позднее Закупка ТМЦ согласно заявки.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ТМЦ согласно заявки.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объёме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт-ПетербургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Классификатор ОКПД2

    G

    УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Документация лота

    Уставные документы

    23.09.2019

    Заявка

    23.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно перечня"

    Кол-во: 5

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