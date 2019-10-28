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    Главная / Торги / Тендер 190-Т-2019 Лот №1: Выполнение работ по строительству скважин на лицензионных участках для АО "АРКТИКГАЗ"; Лот №2: Выполнение работ по испытанию, консервации скважин на лицензионных участках для АО "АРКТИКГАЗ".

    Тендер 190-Т-2019 Лот №1: Выполнение работ по строительству скважин на лицензионных участках для АО "АРКТИКГАЗ"; Лот №2: Выполнение работ по испытанию, консервации скважин на лицензионных участках для АО "АРКТИКГАЗ".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.10.2019 21:0028.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933496Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1: Выполнение работ по строительству скважин на лицензионных участках для АО "АРКТИКГАЗ"; Лот №2: Выполнение работ по испытанию, консервации скважин на лицензионных участках для АО "АРКТИКГАЗ" Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933496

    Уникальный номер закупки

    190-Т-2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Тендер 190-Т-2019 Лот №1: Выполнение работ по строительству скважин на лицензионных участках для АО "АРКТИКГАЗ"; Лот №2: Выполнение работ по испытанию, консервации скважин на лицензионных участках для АО "АРКТИКГАЗ".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 15:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тендерная документация_1

    Тендерная документация_2

    Тендерная документация_3

    Тендерная документация_4

    Тендерная документация_5

    Тендерная документация_6

    Тендерная документация_7

    Тендерная документация_8

    Тендерная документация_9

    Письмо о продлении срока подачи ТП

    Письмо о продлении срока подачи ТП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Арктическая газовая компания
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 3-50-00 доб. 3185

    Факс

    +7 34949 3-50-10

    Адрес электронной почты

    Nataliya.Shpak@jsc-arcticgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шпак Наталья Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лот №1: Выполнение работ по строительству скважин на лицензионных участках для АО "АРКТИКГАЗ"; Лот №2: Выполнение работ по испытанию, консервации скважин на лицензионных участках для АО "АРКТИКГАЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.10.2019 21:00 GMT +328.10.2019 21:0028.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933496Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1: Выполнение работ по строительству скважин на лицензионных участках для АО "АРКТИКГАЗ"; Лот №2: Выполнение работ по испытанию, консервации скважин на лицензионных участках для АО "АРКТИКГАЗ" Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    28.10.2019 21:0028.10.2019 21:0028.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933496Дата и время вскрытия заявок Лот №1: Выполнение работ по строительству скважин на лицензионных участках для АО "АРКТИКГАЗ"; Лот №2: Выполнение работ по испытанию, консервации скважин на лицензионных участках для АО "АРКТИКГАЗ" Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    21.11.2019 16:0021.11.2019 16:0021.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933496Подведение итогов не позднее Лот №1: Выполнение работ по строительству скважин на лицензионных участках для АО "АРКТИКГАЗ"; Лот №2: Выполнение работ по испытанию, консервации скважин на лицензионных участках для АО "АРКТИКГАЗ" Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.11.201921.11.2019 16:0021.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933496Подведение итогов не позднее Лот №1: Выполнение работ по строительству скважин на лицензионных участках для АО "АРКТИКГАЗ"; Лот №2: Выполнение работ по испытанию, консервации скважин на лицензионных участках для АО "АРКТИКГАЗ" Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот №1: Выполнение работ по строительству скважин на лицензионных участках для АО "АРКТИКГАЗ"; Лот №2: Выполнение работ по испытанию, консервации скважин на лицензионных участках для АО "АРКТИКГАЗ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Арктическая газовая компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АРКТИКГАЗ
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    43.13

    Работы буровые и разведочные буровые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот №1: Выполнение работ по строительству скважин на лицензионных участках для АО "АРКТИКГАЗ";"

    Кол-во: 0

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