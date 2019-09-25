www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП933500
Уникальный номер закупки
1259 ДИ 3503
Наименование закупки
1259 ДИ 3503 Поставка щита распределительного ЩМ согласно спецификации с доставкой. 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 150 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 207
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
elena.kutsyreva@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Куцырева Елена Геннадиевна
Место рассмотрения предложений
Домодедово
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
1259 ДИ 3503 Поставка щита распределительного ЩМ согласно спецификации с доставкой. 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 150 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.09.2019 13:00 GMT +325.09.2019 13:0025.09.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933500Дата и время окончания срока приема заявок 1259 ДИ 3503 Поставка щита распределительного ЩМ согласно спецификации с доставкой. 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 150 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП. Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
25.09.2019 13:0025.09.2019 13:0025.09.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933500Дата и время вскрытия заявок 1259 ДИ 3503 Поставка щита распределительного ЩМ согласно спецификации с доставкой. 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 150 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП. Домодедово
Подведение итогов не позднее
25.09.2019 17:3025.09.2019 17:3025.09.2019 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933500Подведение итогов не позднее 1259 ДИ 3503 Поставка щита распределительного ЩМ согласно спецификации с доставкой. 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 150 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП. Домодедово
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.09.201925.09.2019 17:3025.09.2019 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933500Подведение итогов не позднее 1259 ДИ 3503 Поставка щита распределительного ЩМ согласно спецификации с доставкой. 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 150 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП. Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1259 ДИ 3503 Поставка щита распределительного ЩМ согласно спецификации с доставкой. 1. Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД. 2. Схема оплаты: 50 % предоплата, 43% доплата по уведомлению о готовности к отгрузке, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 150 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не более 4-х недель с момента публикации протокола на ЭТП.
Начальная цена
949 338,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1259 ДИ 3503 Поставка щита распределительного ЩМ согласно спецификации с доставкой.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Адрес доставки: Новорижское шоссе 7 км от МКАД.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 26
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.