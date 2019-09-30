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    Главная / Торги / Поставка блочного ИТП на 15 позицию

    Поставка блочного ИТП на 15 позицию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933549Дата и время окончания срока приема заявок Поставка блочного ИТП на 15 позициюМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933549

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка блочного ИТП на 15 позицию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 17:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗЦ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4496

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    p.dedkov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедков Павел Вадимович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка блочного ИТП на 15 позицию

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2019 10:00 GMT +330.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933549Дата и время окончания срока приема заявок Поставка блочного ИТП на 15 позициюМосква

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 13:0018.10.2019 13:0018.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933549Подведение итогов не позднее Поставка блочного ИТП на 15 позициюМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 13:0018.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933549Подведение итогов не позднее Поставка блочного ИТП на 15 позициюМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка блочного ИТП на 15 позицию

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 - ШТ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - силами Покупателя путем самовывоза продукции со склада Поставщика. Упаковка для транспортировки, погрузочные работы и указание массогабаритных характеристик Товара, должны быть включены в направленное ТКП. - силами Поставщика по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева 212, ООО «Терминал ЛРТ» для ООО «ГАС». Упаковка для транспортировки, погрузочные работы в транспортное средство и расходы по доставке (транспортировке) Товара, должны быть включены в направленное ТКП.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    25.30.12.110

    Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ИТП блочный "ЭТРА" ЛТПК.632269.1590.19"

    Кол-во: 1

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