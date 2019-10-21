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Номер извещения
ГП933501
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на оказание услуг по переработке (модернизации) отработанного нефтепогружного кабеля для филиалов "РИМЕРА-Сервис" в 2020года. ПЕРЕТОРЖКА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Лесная, 5
Почтовый адрес
121205, Российская Федерация, Москва, Москва, территория Сколково Инновационного центра, Большой Бульвар, 40
Контактный телефон
+7 495 981-01-01 доб. 0
Факс
+7 495 981-01-20
Адрес электронной почты
irina.morgacheva@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Моргачева Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Открытый запрос предложений на оказание услуг по переработке (модернизации) отработанного нефтепогружного кабеля для филиалов "РИМЕРА-Сервис" в 1 полугодии 2020года.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2019 11:00 GMT +321.10.2019 11:0021.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933501Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на оказание услуг по переработке (модернизации) отработанного нефтепогружного кабеля для филиалов "РИМЕРА-Сервис" в 1 полугодии 2020года.Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2019 17:0030.10.2019 17:0030.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933501Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на оказание услуг по переработке (модернизации) отработанного нефтепогружного кабеля для филиалов "РИМЕРА-Сервис" в 1 полугодии 2020года.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.10.201930.10.2019 17:0030.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933501Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на оказание услуг по переработке (модернизации) отработанного нефтепогружного кабеля для филиалов "РИМЕРА-Сервис" в 1 полугодии 2020года.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый запрос предложений на оказание услуг по переработке (модернизации) отработанного нефтепогружного кабеля для филиалов "РИМЕРА-Сервис" в 1 полугодии 2020года.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РИМЕРА-Сервис
Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис
Адрес местонахождения
121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 56.998
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