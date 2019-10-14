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Номер извещения
ГП933493
Уникальный номер закупки
1081/23.09.19/КО/Э
Наименование закупки
1081/23.09.19/КО/Э Поставка купороса железного технического 2-й сорт (ГОСТ 6981-94)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-31-07
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
01dns@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дроботухина Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Салават
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Поставка купороса железного технического 2-й сорт (ГОСТ 6981-94)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 15:30 GMT +314.10.2019 15:3014.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933493Дата и время окончания срока приема заявок Поставка купороса железного технического 2-й сорт (ГОСТ 6981-94)Салават
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2019 07:0015.10.2019 07:0015.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933493Дата и время вскрытия заявок Поставка купороса железного технического 2-й сорт (ГОСТ 6981-94)Салават
Подведение итогов не позднее
25.11.2019 12:0025.11.2019 12:0025.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933493Подведение итогов не позднее Поставка купороса железного технического 2-й сорт (ГОСТ 6981-94)Салават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка купороса железного технического 2-й сорт (ГОСТ 6981-94)
Начальная цена
1 138 651,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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