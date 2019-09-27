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    Главная / Торги / Перевозка фланца из г. Волгодонск

    Перевозка фланца из г. Волгодонск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 10:3027.09.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933494Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка фланца из г. ВолгодонскСанкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933494

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Перевозка фланца из г. Волгодонск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 15:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Договор грузоперевозки

    Договор ТЭУ

    Эскиз фланца

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00 доб. 1297

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Tumanova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Туманова Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Перевозка фланца из г. Волгодонск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.09.2019 10:30 GMT +327.09.2019 10:3027.09.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933494Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка фланца из г. ВолгодонскСанкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    27.09.2019 10:3027.09.2019 10:3027.09.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933494Дата и время вскрытия заявок Перевозка фланца из г. ВолгодонскСанкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 14:0031.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933494Подведение итогов не позднее Перевозка фланца из г. ВолгодонскСанкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Перевозка фланца из г. Волгодонск

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Перевозка фланца из г. Волгодонск

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Вознаграждение и возмещаемые расходы экспедитора оплачиваются с отсрочкой платежа 30 дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортно-экспедиционные услуги"

    Кол-во: 0

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