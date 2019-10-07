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Номер извещения
31908327826
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке проектной документации по техническому перевооружению химически опасного производственного объекта «Цех подготовки воды».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый одноэтапный малый тендер в электронной форме
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 15:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,
Почтовый адрес
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10
Контактный телефон
+7 4855 32-75-33
Факс
+7 4855 32-75-33
Адрес электронной почты
ezhkova_an@vodarybinsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ежкова Анастасия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Рыбинск
Закупки и тендеры Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа
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Выполнение работ по разработке проектной документации по техническому перевооружению химически опасного производственного объекта «Цех подготовки воды».
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.10.201908.10.2019 23:5908.10.2019 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908327826Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по разработке проектной документации по техническому перевооружению химически опасного производственного объекта «Цех подготовки воды». Рыбинск
Подведение итогов не позднее
08.10.2019 23:5908.10.2019 23:5908.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327826Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектной документации по техническому перевооружению химически опасного производственного объекта «Цех подготовки воды». Рыбинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.10.201908.10.2019 23:5908.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327826Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектной документации по техническому перевооружению химически опасного производственного объекта «Цех подготовки воды». Рыбинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке проектной документации по техническому перевооружению химически опасного производственного объекта «Цех подготовки воды».
Начальная цена
2 886 035,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с требованиями документации о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с требованиями документации о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10
71.12.1
71
Документация лота
Кол-во: 1
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