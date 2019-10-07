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    Главная / Торги / Выполнение работ по разработке проектной документации по техническому перевооружению химически опасного производственного объекта «Цех подготовки воды».

    Выполнение работ по разработке проектной документации по техническому перевооружению химически опасного производственного объекта «Цех подготовки воды».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908327826Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке проектной документации по техническому перевооружению химически опасного производственного объекта «Цех подготовки воды». РыбинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908327826

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по разработке проектной документации по техническому перевооружению химически опасного производственного объекта «Цех подготовки воды».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый одноэтапный малый тендер в электронной форме

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 15:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора

    1

    2

    3

    Документация извещение

    приказ

    Уведомление УФАС

    Решение УФАС

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,

    Почтовый адрес

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10

    Контактный телефон

    +7 4855 32-75-33

    Факс

    +7 4855 32-75-33

    Адрес электронной почты

    ezhkova_an@vodarybinsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ежкова Анастасия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Рыбинск

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Закупки и тендеры Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по разработке проектной документации по техническому перевооружению химически опасного производственного объекта «Цех подготовки воды».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.10.201908.10.2019 23:5908.10.2019 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908327826Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по разработке проектной документации по техническому перевооружению химически опасного производственного объекта «Цех подготовки воды». Рыбинск

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2019 23:5908.10.2019 23:5908.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327826Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектной документации по техническому перевооружению химически опасного производственного объекта «Цех подготовки воды». Рыбинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.201908.10.2019 23:5908.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327826Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектной документации по техническому перевооружению химически опасного производственного объекта «Цех подготовки воды». Рыбинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по разработке проектной документации по техническому перевооружению химически опасного производственного объекта «Цех подготовки воды».

    Начальная цена

    2 886 035,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с требованиями документации о закупке.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями документации о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями документации о закупке.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10

    Классификатор ОКПД2

    71.12.1

    Услуги инженерно-технического характера

    Классификатор ОКВЭД2

    71

    Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа

    Документация лота

    Уведомление УФАС

    22.10.2019

    Решение УФАС

    01.11.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа"

    Кол-во: 1

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