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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908332147
Уникальный номер закупки
270
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на предоставление неисключительных прав использования программ для ЭВМ VMware vSphere 6 Standard for 1 processor.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 15:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
Почтовый адрес
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Контактный телефон
+7 342 201-71-54
Факс
+7 342 201-71-44
Адрес электронной почты
lobanov.e.p@novogor.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лобанов Евгений Петрович
Место рассмотрения предложений
г. Пермь, ул. Чернышевского, 28
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление неисключительных прав использования программного обеспечения VMWare
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 15:00 GMT +308.10.2019 15:0008.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908332147Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление неисключительных прав использования программного обеспечения VMWareг. Пермь, ул. Чернышевского, 28
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 15:0008.10.2019 15:0008.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908332147Дата и время вскрытия заявок Предоставление неисключительных прав использования программного обеспечения VMWareг. Пермь, ул. Чернышевского, 28
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление неисключительных прав использования программного обеспечения VMWare
Начальная цена
587 497,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с конкурсной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
62.01.29.000
62.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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