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Номер извещения
ГП933489
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение аукциона на повышение на право заключения договора купли-продажи Столовой, расположенной по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Сеитовка, ул. Юбилейная через 400м от конторы в восточную сторону, принадлежащей ООО "Астраханьрыбагрогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 15:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Факс
--
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Столовая, площадь 252,7 кв.м., 1 этаж, кадастровый номер 30:06:130101:839. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Сеитовка, ул. Юбилейная через 400м от конторы в восточную сторону
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933489Подведение итогов не позднее Столовая, площадь 252,7 кв.м., 1 этаж, кадастровый номер 30:06:130101:839. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Сеитовка, ул. Юбилейная через 400м от конторы в восточную сторону Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Столовая, площадь 252,7 кв.м., 1 этаж, кадастровый номер 30:06:130101:839. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Сеитовка, ул. Юбилейная через 400м от конторы в восточную сторону
Начальная цена
240 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
24 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ
Все закупки и тендеры АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ
Адрес местонахождения
416370, Российская Федерация, Астраханская область, Икрянинский район, с.Озерное, Бэра, 12
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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