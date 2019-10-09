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Номер извещения
31908327663
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка бензинового и дизельного топлива для заправки транспортных средств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 15:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 495 675-01-74
Факс
+7 495 675-01-74
Адрес электронной почты
zakupki@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пархоменко Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка бензинового и дизельного топлива для заправки транспортных средств
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 11:00 GMT +309.10.2019 11:0009.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908327663Дата и время окончания срока приема заявок Закупка бензинового и дизельного топлива для заправки транспортных средств Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.10.2019 23:5914.10.2019 23:5914.10.2019 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908327663Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка бензинового и дизельного топлива для заправки транспортных средств Москва
Дата и время проведения
15.10.2019 11:0015.10.2019 11:0015.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908327663Дата и время проведения Закупка бензинового и дизельного топлива для заправки транспортных средств Москва
Подведение итогов не позднее
16.10.2019 11:0016.10.2019 11:0016.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327663Подведение итогов не позднее Закупка бензинового и дизельного топлива для заправки транспортных средств Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка бензинового и дизельного топлива для заправки транспортных средств
Начальная цена
12 465 760,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в документации к аукциону (Разделы "Техническое задание" и "Проект договора")
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в документации к аукциону (Разделы "Техническое задание" и "Проект договора")Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
19.20.21.100
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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