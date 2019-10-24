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Номер извещения
ГП933487
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение аукциона на повышение на право заключен Склада ГСМ, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, в 1090м по направлению на юго-восток от моста через р. Ахтуба в районе с. Сеитовка и 3270м на северо-восток от моста через р. Бузан в районе п. Белячий, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 15:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Факс
--
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Склад ГСМ, площадью 23,9 кв.м., 1 этаж, кадастровый номер 30:06:080101:1653. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, в 1090м по направлению на юго-восток от моста через р. Ахтуба в районе с. Сеитовка и 3270м на северо-восток от моста через р. Бузан в районе п. Белячий
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933487Подведение итогов не позднее Склад ГСМ, площадью 23,9 кв.м., 1 этаж, кадастровый номер 30:06:080101:1653. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, в 1090м по направлению на юго-восток от моста через р. Ахтуба в районе с. Сеитовка и 3270м на северо-восток от моста через р. Бузан в районе п. Белячий Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Склад ГСМ, площадью 23,9 кв.м., 1 этаж, кадастровый номер 30:06:080101:1653. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, в 1090м по направлению на юго-восток от моста через р. Ахтуба в районе с. Сеитовка и 3270м на северо-восток от моста через р. Бузан в районе п. Белячий
Начальная цена
12 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ
Все закупки и тендеры АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ
Адрес местонахождения
416370, Российская Федерация, Астраханская область, Икрянинский район, с.Озерное, Бэра, 12
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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