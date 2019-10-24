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    Главная / Торги / Проведение аукциона на повышение на право заключен Склада ГСМ, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, в 1090м по направлению на юго-восток от моста через р. Ахтуба в районе с. Сеитовка и 3270м на северо-восток от моста через р. Бузан в районе п. Белячий, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"

    Проведение аукциона на повышение на право заключен Склада ГСМ, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, в 1090м по направлению на юго-восток от моста через р. Ахтуба в районе с. Сеитовка и 3270м на северо-восток от моста через р. Бузан в районе п. Белячий, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.10.2019 15:0024.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933487Дата и время окончания срока приема заявок Склад ГСМ, площадью 23,9 кв.м., 1 этаж, кадастровый номер 30:06:080101:1653. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, в 1090м по направлению на юго-восток от моста через р. Ахтуба в районе с. Сеитовка и 3270м на северо-восток от моста через р. Бузан в районе п. Белячий Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933487

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение аукциона на повышение на право заключен Склада ГСМ, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, в 1090м по направлению на юго-восток от моста через р. Ахтуба в районе с. Сеитовка и 3270м на северо-восток от моста через р. Бузан в районе п. Белячий, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 15:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д

    Контактный телефон

    +7 812 336-96-08 доб. 4015

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    pa.slatvickij@gazprom-assets.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слатвицкий Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Склад ГСМ, площадью 23,9 кв.м., 1 этаж, кадастровый номер 30:06:080101:1653. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, в 1090м по направлению на юго-восток от моста через р. Ахтуба в районе с. Сеитовка и 3270м на северо-восток от моста через р. Бузан в районе п. Белячий

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933487Подведение итогов не позднее Склад ГСМ, площадью 23,9 кв.м., 1 этаж, кадастровый номер 30:06:080101:1653. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, в 1090м по направлению на юго-восток от моста через р. Ахтуба в районе с. Сеитовка и 3270м на северо-восток от моста через р. Бузан в районе п. Белячий Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Склад ГСМ, площадью 23,9 кв.м., 1 этаж, кадастровый номер 30:06:080101:1653. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, в 1090м по направлению на юго-восток от моста через р. Ахтуба в районе с. Сеитовка и 3270м на северо-восток от моста через р. Бузан в районе п. Белячий

    Начальная цена

    12 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ
    Все закупки и тендеры АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ

    Адрес местонахождения

    416370, Российская Федерация, Астраханская область, Икрянинский район, с.Озерное, Бэра, 12

    Классификатор ОКПД2

    68

    Услуги по операциям с недвижимым имуществом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

    Кол-во: 0

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