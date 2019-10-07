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Номер извещения
ГП933490
Уникальный номер закупки
02-0183-19
Наименование закупки
Оказание услуг по комплексному содержанию помещений административно-бытового комплекса (АБК), административно-хозяйственного блока (АХБ), пункта сбора вахт (ПСВ) и прилегающей территории в г. Новый Уренгой, обслуживанию объектов социально-бытового назначения вахтового жилого комплекса (ВЖК), помещений производственных объектов газового промысла ЮРНГМ ОАО «Севернефтегазпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 15:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Контактный телефон
+7 34949 3-32-81
Факс
+7 34949 3-31-13
Адрес электронной почты
tender@sngp.com
Ф.И.О. контактного лица
Креймер Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.
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Оказание услуг по комплексному содержанию помещений административно-бытового комплекса (АБК), административно-хозяйственного блока (АХБ), пункта сбора вахт (ПСВ) и прилегающей территории в г. Новый Уренгой, обслуживанию объектов социально-бытового назначения вахтового жилого комплекса (ВЖК), помещений производственных объектов газового промысла ЮРНГМ ОАО «Севернефтегазпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 09:00 GMT +307.10.2019 09:0007.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933490Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по комплексному содержанию помещений административно-бытового комплекса (АБК), административно-хозяйственного блока (АХБ), пункта сбора вахт (ПСВ) и прилегающей территории в г. Новый Уренгой, обслуживанию объектов социально-бытового назначения вахтового жилого комплекса (ВЖК), помещений производственных объектов газового промысла ЮРНГМ ОАО «Севернефтегазпром»629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 09:0007.10.2019 09:0007.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933490Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по комплексному содержанию помещений административно-бытового комплекса (АБК), административно-хозяйственного блока (АХБ), пункта сбора вахт (ПСВ) и прилегающей территории в г. Новый Уренгой, обслуживанию объектов социально-бытового назначения вахтового жилого комплекса (ВЖК), помещений производственных объектов газового промысла ЮРНГМ ОАО «Севернефтегазпром»629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 10:0018.10.2019 10:0018.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933490Подведение итогов не позднее Оказание услуг по комплексному содержанию помещений административно-бытового комплекса (АБК), административно-хозяйственного блока (АХБ), пункта сбора вахт (ПСВ) и прилегающей территории в г. Новый Уренгой, обслуживанию объектов социально-бытового назначения вахтового жилого комплекса (ВЖК), помещений производственных объектов газового промысла ЮРНГМ ОАО «Севернефтегазпром»629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.10.201918.10.2019 10:0018.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933490Подведение итогов не позднее Оказание услуг по комплексному содержанию помещений административно-бытового комплекса (АБК), административно-хозяйственного блока (АХБ), пункта сбора вахт (ПСВ) и прилегающей территории в г. Новый Уренгой, обслуживанию объектов социально-бытового назначения вахтового жилого комплекса (ВЖК), помещений производственных объектов газового промысла ЮРНГМ ОАО «Севернефтегазпром»629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по комплексному содержанию помещений административно-бытового комплекса (АБК), административно-хозяйственного блока (АХБ), пункта сбора вахт (ПСВ) и прилегающей территории в г. Новый Уренгой, обслуживанию объектов социально-бытового назначения вахтового жилого комплекса (ВЖК), помещений производственных объектов газового промысла ЮРНГМ ОАО «Севернефтегазпром»
Начальная цена
217 581 716,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Севернефтегазпром
Все закупки и тендеры Севернефтегазпром
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
81.22.12
81.10.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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