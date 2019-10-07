Выполнение работ по очистке кровли зданий и сооружений Заказчика от листвы, снега и наледи (далее - Работы) согласно техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору), по адресу: 141701, Московская обл., г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 1.