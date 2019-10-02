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Номер извещения
31908327692
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по переводу систем охранно-пожарной сигнализации на «АРМ-Орион» объектов АО «Международный аэропорт «Краснодар».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Почтовый адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Контактный телефон
+7 861 219-11-19
Факс
Адрес электронной почты
ShahmatovIM@krr.aero
Ф.И.О. контактного лица
Шахматов И.М. Не указано
Место рассмотрения предложений
350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) ПИР и СМР - CAPEX 2018.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.10.201931.10.2019 18:0031.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327692Подведение итогов не позднее Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) ПИР и СМР - CAPEX 2018.350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) ПИР и СМР - CAPEX 2018.
Начальная цена
5 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
Адрес местонахождения
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
26.30.50.129
26.30.6
Документация лота
Кол-во: 0
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