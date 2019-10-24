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Номер извещения
ГП933486
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Овцекомплекса, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, в 5000 м. на запад от с. Байбек, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичное предложение
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 15:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Факс
--
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
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Овцекомплекс в составе: - Кормоцех площадью 213,4 кв. м, кадастровый номер 30:06:000000:1373; - Здание котельной в о/к площадью104,1 кв. м, кадастровый номер: 30:06:000000:1278; - Здание овчинно-мехового цеха площадью 324,7кв. м, кадастровый номер: 30:06:000000:1303; - Овчарни площадью 1899,1 кв. м. (кадастровый номер 30:06:030101:2441), 1914,6 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2442), 1914,6 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2443), 1894,7 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2444), 1985,5 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2445), 1898,8 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2448), 1903,4 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2449), 1906,6 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2450), 1914,6 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2451), 1920 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2452); - Здание холодильного оборудования, площадью 130,8 кв.м (кадастровый номер 30:06:030101:2446); - Помещение под теплогенератор, площадью 83,2 кв.м (кадастровый номер 30:06:000000:1275); - Здание амбулатории, площадью 261,5 кв.м (кадастровый номер 30:06:030101:2447); - Санпропускник, площадью 367,8 кв. м (кадастровый номер 30:06:000000:1276). Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, в 5000 м. на запад от с. Байбек.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933486Подведение итогов не позднее Овцекомплекс в составе: - Кормоцех площадью 213,4 кв. м, кадастровый номер 30:06:000000:1373; - Здание котельной в о/к площадью104,1 кв. м, кадастровый номер: 30:06:000000:1278; - Здание овчинно-мехового цеха площадью 324,7кв. м, кадастровый номер: 30:06:000000:1303; - Овчарни площадью 1899,1 кв. м. (кадастровый номер 30:06:030101:2441), 1914,6 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2442), 1914,6 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2443), 1894,7 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2444), 1985,5 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2445), 1898,8 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2448), 1903,4 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2449), 1906,6 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2450), 1914,6 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2451), 1920 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2452); - Здание холодильного оборудования, площадью 130,8 кв.м (кадастровый номер 30:06:030101:2446); - Помещение под теплогенератор, площадью 83,2 кв.м (кадастровый номер 30:06:000000:1275); - Здание амбулатории, площадью 261,5 кв.м (кадастровый номер 30:06:030101:2447); - Санпропускник, площадью 367,8 кв. м (кадастровый номер 30:06:000000:1276). Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, в 5000 м. на запад от с. Байбек. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Овцекомплекс в составе: - Кормоцех площадью 213,4 кв. м, кадастровый номер 30:06:000000:1373; - Здание котельной в о/к площадью104,1 кв. м, кадастровый номер: 30:06:000000:1278; - Здание овчинно-мехового цеха площадью 324,7кв. м, кадастровый номер: 30:06:000000:1303; - Овчарни площадью 1899,1 кв. м. (кадастровый номер 30:06:030101:2441), 1914,6 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2442), 1914,6 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2443), 1894,7 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2444), 1985,5 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2445), 1898,8 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2448), 1903,4 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2449), 1906,6 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2450), 1914,6 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2451), 1920 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2452); - Здание холодильного оборудования, площадью 130,8 кв.м (кадастровый номер 30:06:030101:2446); - Помещение под теплогенератор, площадью 83,2 кв.м (кадастровый номер 30:06:000000:1275); - Здание амбулатории, площадью 261,5 кв.м (кадастровый номер 30:06:030101:2447); - Санпропускник, площадью 367,8 кв. м (кадастровый номер 30:06:000000:1276). Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, в 5000 м. на запад от с. Байбек.
Начальная цена
1 380 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
140 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ
Все закупки и тендеры АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ
Адрес местонахождения
416370, Российская Федерация, Астраханская область, Икрянинский район, с.Озерное, Бэра, 12
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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