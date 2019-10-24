Проведение аукциона на повышение на право заключения договора купли-продажи Склада ГСМ, расположенного по адресу: Астраханская область, Лиманский р-н, в 9840 м. на юго-восток от с. Песчаное и в 5841 м. на юго-запад от с. Оля, принадлежащего ООО "Астраханьрабыгрогаз"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП933483 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проведение аукциона на повышение на право заключения договора купли-продажи Склада ГСМ, расположенного по адресу: Астраханская область, Лиманский р-н, в 9840 м. на юго-восток от с. Песчаное и в 5841 м. на юго-запад от с. Оля, принадлежащего ООО "Астраханьрабыгрогаз" Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Извещение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ Юридический адрес 194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2 Почтовый адрес 194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д Контактный телефон +7 812 336-96-08 доб. 4015 Факс -- Адрес электронной почты pa.slatvickij@gazprom-assets.ru Ф.И.О. контактного лица Слатвицкий Павел Андреевич Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru