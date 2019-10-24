Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Сарая, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, в 1090 м, на юго-восток от моста через р. Ахтуба в районе с. Сеитовка и 3270 м на северо-восток от моста через р. Бузан в районе п. Белячий, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"