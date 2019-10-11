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Номер извещения
31908327724
Уникальный номер закупки
117
Наименование закупки
Поставка фитингов полиэтиленовых для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 15:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
v.kovtun@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковтун В. Н.
Место рассмотрения предложений
г. Оренбург, ул. Потехина, 41
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фитингов полиэтиленовых (объект изумрудный) для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 15:00 GMT +311.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908327724Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фитингов полиэтиленовых (объект изумрудный) для нужд ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, 41
Подведение итогов не позднее
17.10.2019 08:0017.10.2019 08:0017.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327724Подведение итогов не позднее Поставка фитингов полиэтиленовых (объект изумрудный) для нужд ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, 41
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фитингов полиэтиленовых (объект изумрудный) для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Начальная цена
934 165,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Потехина, 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
22.21.29.130
22.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 7
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 21
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 18
Кол-во: 2
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Кол-во: 2
Кол-во: 2
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