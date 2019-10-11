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    Главная / Торги / Поставка фитингов полиэтиленовых для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Поставка фитингов полиэтиленовых для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908327724Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фитингов полиэтиленовых (объект изумрудный) для нужд ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908327724

    Уникальный номер закупки

    117

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фитингов полиэтиленовых для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 15:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение № 1 - Техническое задание

    Информационная карта

    Приложение № 2 - Проект договора

    Приложение № 3 - Формы основных документов

    Приложение № 4 - Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    v.kovtun@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковтун В. Н.

    Место рассмотрения предложений

    г. Оренбург, ул. Потехина, 41

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Закупки и тендеры Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фитингов полиэтиленовых (объект изумрудный) для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.10.2019 15:00 GMT +311.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908327724Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фитингов полиэтиленовых (объект изумрудный) для нужд ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, 41

    Подведение итогов не позднее

    17.10.2019 08:0017.10.2019 08:0017.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327724Подведение итогов не позднее Поставка фитингов полиэтиленовых (объект изумрудный) для нужд ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, 41

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    17.10.201917.10.2019 08:0017.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327724Подведение итогов не позднее Поставка фитингов полиэтиленовых (объект изумрудный) для нужд ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фитингов полиэтиленовых (объект изумрудный) для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Начальная цена

    934 165,09

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Потехина, 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки: в течение 20 рабочих дней с момента заключения Договора Срок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    22.21.29.130

    Фитинги прочие пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тройник с монолитным корпусом ПЭ 100 SDR17 Ø400хØ110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=225х63 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Переход ПЭ 100 SDR17 Ø250хØ200"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Переход ПЭ 100 SDR17 Ø225хØ200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Переход ПЭ 100 SDR17 Ø100хØ63"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Отвод 90º ПЭ 100 SDR17 Ø400"

    Кол-во: 7

    "Позиция 7"

    "Отвод 60 ПЭ 100 SDR17 Ø400"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Отвод 45º ПЭ 100 SDR17 Ø400"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Отвод 30º ПЭ 100 SDR17 Ø400"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Муфта электросварная ПЭ 100 SDR17 Ø400"

    Кол-во: 21

    "Позиция 11"

    "Заглушка  SDR11 ПЭ100 д.400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Втулка под фланец ПЭ 100 SDR17 Ø63"

    Кол-во: 7

    "Позиция 13"

    "Втулка под фланец ПЭ 100 SDR17 Ø400"

    Кол-во: 18

    "Позиция 14"

    "Седелочный отвод электросварной ПЭ 100 SDR17 Ø200х63"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Переход ПЭ 100 SDR17 Ø400хØ250"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Тройник с монолитным корпусом ПЭ 100 SDR17 Ø400"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Тройник ПЭ 100 SDR17 Ø400"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Тройник ПЭ 100 SDR17 Ø225"

    Кол-во: 1

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