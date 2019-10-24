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Номер извещения
ГП933476
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение аукциона на повышение на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимости "Коровник железобетонный, площадью 621,8 кв.м., расположенного по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Бэра, д. 50, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 14:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Факс
--
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Коровник железобетонный, площадью 621,8 кв.м., 1 этаж, кадастровый номер 30:04:130101:344. Местонахождение: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Бэра, д. 50
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Коровник железобетонный, площадью 621,8 кв.м., 1 этаж, кадастровый номер 30:04:130101:344. Местонахождение: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Бэра, д. 50
Начальная цена
39 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
4 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ
Все закупки и тендеры АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ
Адрес местонахождения
416370, Российская Федерация, Астраханская область, Икрянинский район, с.Озерное, Бэра, 12
68
Документация лота
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