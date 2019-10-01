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Номер извещения
31908327433
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Комплекс услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) авиакомпании «Россия» на цифровых медиа фасадах
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой отбор
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 14:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99 доб. 2463
Факс
{}
Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич И. А.
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. Екатеринбурге
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 10:00 GMT +301.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908327433Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. ЕкатеринбургеСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 10:0001.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908327433Дата и время вскрытия заявок Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. ЕкатеринбургеСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
03.10.201903.10.2019 17:0003.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327433Подведение итогов не позднее Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. ЕкатеринбургеСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. Екатеринбурге
Начальная цена
2 032 564,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, Малышева, 36 – Деловой Центр; 15.10.2019 – 30.11.2019Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
73.1
73.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. Новосибирске
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 10:00 GMT +301.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908327433Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. НовосибирскеСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 10:0001.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908327433Дата и время вскрытия заявок Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. НовосибирскеСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
03.10.201903.10.2019 17:0003.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327433Подведение итогов не позднее Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. НовосибирскеСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. Новосибирске
Начальная цена
2 032 564,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Новосибирск, Пл. Карла Маркса, д.1 15.10.2019 – 30.11.2019Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
73.1
73.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. Красноярске
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 10:00 GMT +301.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908327433Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. КрасноярскеСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 10:0001.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908327433Дата и время вскрытия заявок Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. КрасноярскеСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
03.10.201903.10.2019 17:0003.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327433Подведение итогов не позднее Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. КрасноярскеСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. Красноярске
Начальная цена
11 745 958,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Красноярск, Ул. Маерчака д.38 15.10.2019 – 31.12.2019Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
73.1
73.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. Омске
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 10:00 GMT +301.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908327433Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. ОмскеСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 10:0001.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908327433Дата и время вскрытия заявок Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. ОмскеСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
03.10.201903.10.2019 17:0003.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327433Подведение итогов не позднее Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. ОмскеСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. Омске
Начальная цена
1 496 752,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Омск, ул. Герцена д.17 15.10.2019 – 30.11.2019Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
73.1
73.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. Самаре
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 10:00 GMT +301.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908327433Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. СамареСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 10:0001.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908327433Дата и время вскрытия заявок Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. СамареСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
03.10.201903.10.2019 17:0003.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327433Подведение итогов не позднее Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. СамареСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. Самаре
Начальная цена
3 048 846,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Самара, Московское шоссе, лит. Д, 28Б 15.10.2019 – 31.12.2019Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
73.1
73.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. Челябинске
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 10:00 GMT +301.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908327433Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. ЧелябинскеСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 10:0001.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908327433Дата и время вскрытия заявок Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. ЧелябинскеСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
03.10.201903.10.2019 17:0003.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327433Подведение итогов не позднее Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. ЧелябинскеСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. Челябинске
Начальная цена
2 032 564,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Челябинск, Свердловский пр-т, 51 15.10.2019 – 30.11.2019Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
73.1
73.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. Перми
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 10:00 GMT +301.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908327433Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. ПермиСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 10:0001.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908327433Дата и время вскрытия заявок Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. ПермиСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
03.10.201903.10.2019 17:0003.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327433Подведение итогов не позднее Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. ПермиСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. Перми
Начальная цена
3 048 846,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Пермь, Ул. Революции, 13 15.10.2019 – 31.12.2019Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
73.1
73.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. Уфе
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 10:00 GMT +301.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908327433Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. УфеСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 10:0001.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908327433Дата и время вскрытия заявок Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. УфеСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
03.10.201903.10.2019 17:0003.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327433Подведение итогов не позднее Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. УфеСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс рекламных услуг по монтажу/демонтажу, трансляции/размещению рекламно-информационных материалов (РИМ) Заказчика на цифровых экранах в г. Уфе
Начальная цена
3 048 846,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Уфа, Ул. Рихарда Зорге, 9 15.10.2019 – 31.12.2019Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
73.1
73.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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