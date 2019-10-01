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    Главная / Торги / СП-910 Поставка материалов и оборудования для комплектации автотранспорта

    СП-910 Поставка материалов и оборудования для комплектации автотранспорта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933544Дата и время окончания срока приема заявок Автомобильный огнетушитель КазаньПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933544

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    СП-910 Поставка материалов и оборудования для комплектации автотранспорта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 16:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Информационная карта (Форма заявки)

    Приложение № А к Заявке

    Проект договора

    Извещение

    Извещение о переносе рассмотрения заявок

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 279-78-39

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Rishat.Gilmutdinov@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гильмутдинов Ришат Фанисович

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Закупки и тендеры Препараты лекарственные прочие и материалы, применяемые в медицинских целях

    Закупки и тендеры Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве

    Закупки и тендеры Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Домкрат автомобильный

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2019 09:00 GMT +301.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933544Дата и время окончания срока приема заявок Домкрат автомобильныйКазань

    Дата и время вскрытия заявок

    01.10.2019 09:0001.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933544Дата и время вскрытия заявок Домкрат автомобильныйКазань

    Подведение итогов не позднее

    04.10.2019 14:0004.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933544Подведение итогов не позднее Домкрат автомобильныйКазань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.201904.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933544Подведение итогов не позднее Домкрат автомобильныйКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Домкрат автомобильный

    Начальная цена

    67 402,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, дом 65.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата: При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар в течение 30 календарных дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам указанным в Договоре Поставка: в течение 30 календарных дней с даты подписания договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    28.22.13

    Домкраты; подъемные механизмы, используемые для подъема транспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22.3

    Производство домкратов и подъемных механизмов для транспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Домкрат (не менее 3 тонн)"

    Кол-во: 71

    "Позиция 2"

    "Домкраты"

    Кол-во: 33

    Лот 2

    Трос буксировочный автомобильный

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2019 09:00 GMT +301.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933544Дата и время окончания срока приема заявок Трос буксировочный автомобильный Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    01.10.2019 09:0001.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933544Дата и время вскрытия заявок Трос буксировочный автомобильный Казань

    Подведение итогов не позднее

    04.10.2019 14:0004.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933544Подведение итогов не позднее Трос буксировочный автомобильный Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.201904.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933544Подведение итогов не позднее Трос буксировочный автомобильный Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трос буксировочный автомобильный

    Начальная цена

    82 309,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, дом 65.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата:При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар в течение 30 календарных дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам указанным в Договоре Поставка: в течение 30 календарных дней с даты подписания договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32.3

    Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Буксировочный трос не менее 5т. "

    Кол-во: 245

    "Позиция 2"

    "Буксировочный трос не менее 3т. "

    Кол-во: 52

    Лот 3

    Знак аварийной остановки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2019 09:00 GMT +301.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933544Дата и время окончания срока приема заявок Знак аварийной остановки Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    01.10.2019 09:0001.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933544Дата и время вскрытия заявок Знак аварийной остановки Казань

    Подведение итогов не позднее

    04.10.2019 14:0004.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933544Подведение итогов не позднее Знак аварийной остановки Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.201904.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933544Подведение итогов не позднее Знак аварийной остановки Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Знак аварийной остановки

    Начальная цена

    8 385,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, дом 65.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата:При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар в течение 30 календарных дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам указанным в Договоре Поставка: в течение 30 календарных дней с даты подписания договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32.3

    Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Знак аварийной остановки "

    Кол-во: 129

    Лот 4

    Автомобильный огнетушитель

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2019 09:00 GMT +301.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933544Дата и время окончания срока приема заявок Автомобильный огнетушитель Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    01.10.2019 09:0001.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933544Дата и время вскрытия заявок Автомобильный огнетушитель Казань

    Подведение итогов не позднее

    04.10.2019 14:0004.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933544Подведение итогов не позднее Автомобильный огнетушитель Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.201904.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933544Подведение итогов не позднее Автомобильный огнетушитель Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобильный огнетушитель

    Начальная цена

    73 997,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, дом 65.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата: При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар в течение 30 календарных дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам указанным в Договоре Поставка: в течение 30 календарных дней с даты подписания договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    28.29.22.110

    Огнетушители

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29.22

    Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Огнетушитель ОП-2"

    Кол-во: 217

    Лот 5

    Аптечка первой помощи (автомобильная)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2019 09:00 GMT +301.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933544Дата и время окончания срока приема заявок Аптечка первой помощи (автомобильная) Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    01.10.2019 09:0001.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933544Дата и время вскрытия заявок Аптечка первой помощи (автомобильная) Казань

    Подведение итогов не позднее

    04.10.2019 14:0004.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933544Подведение итогов не позднее Аптечка первой помощи (автомобильная) Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.201904.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933544Подведение итогов не позднее Аптечка первой помощи (автомобильная) Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аптечка первой помощи (автомобильная)

    Начальная цена

    72 201,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, дом 65.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата: При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар в течение 30 календарных дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам указанным в Договоре Поставка: в течение 30 календарных дней с даты подписания договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    21.20.24.170

    Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи

    Классификатор ОКВЭД2

    21.20.2

    Производство материалов, применяемых в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аптечка первой помощи (автомобильная)"

    Кол-во: 361

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    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
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    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
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