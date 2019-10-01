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Номер извещения
ГП933544
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СП-910 Поставка материалов и оборудования для комплектации автотранспорта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 16:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 279-78-39
Факс
--
Адрес электронной почты
Rishat.Gilmutdinov@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гильмутдинов Ришат Фанисович
Место рассмотрения предложений
Казань
Закупки и тендеры Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
Закупки и тендеры Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
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Домкрат автомобильный
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 09:00 GMT +301.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933544Дата и время окончания срока приема заявок Домкрат автомобильныйКазань
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 09:0001.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933544Дата и время вскрытия заявок Домкрат автомобильныйКазань
Подведение итогов не позднее
04.10.2019 14:0004.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933544Подведение итогов не позднее Домкрат автомобильныйКазань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Домкрат автомобильный
Начальная цена
67 402,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, дом 65.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
28.22.13
28.22.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 71
Кол-во: 33
Трос буксировочный автомобильный
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 09:00 GMT +301.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933544Дата и время окончания срока приема заявок Трос буксировочный автомобильный Казань
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 09:0001.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933544Дата и время вскрытия заявок Трос буксировочный автомобильный Казань
Подведение итогов не позднее
04.10.2019 14:0004.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933544Подведение итогов не позднее Трос буксировочный автомобильный Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трос буксировочный автомобильный
Начальная цена
82 309,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, дом 65.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
29.32.30.390
29.32.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 245
Кол-во: 52
Знак аварийной остановки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 09:00 GMT +301.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933544Дата и время окончания срока приема заявок Знак аварийной остановки Казань
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 09:0001.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933544Дата и время вскрытия заявок Знак аварийной остановки Казань
Подведение итогов не позднее
04.10.2019 14:0004.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933544Подведение итогов не позднее Знак аварийной остановки Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Знак аварийной остановки
Начальная цена
8 385,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, дом 65.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
29.32.30.390
29.32.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 129
Автомобильный огнетушитель
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 09:00 GMT +301.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933544Дата и время окончания срока приема заявок Автомобильный огнетушитель Казань
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 09:0001.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933544Дата и время вскрытия заявок Автомобильный огнетушитель Казань
Подведение итогов не позднее
04.10.2019 14:0004.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933544Подведение итогов не позднее Автомобильный огнетушитель Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобильный огнетушитель
Начальная цена
73 997,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, дом 65.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
28.29.22.110
28.29.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 217
Аптечка первой помощи (автомобильная)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 09:00 GMT +301.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933544Дата и время окончания срока приема заявок Аптечка первой помощи (автомобильная) Казань
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 09:0001.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933544Дата и время вскрытия заявок Аптечка первой помощи (автомобильная) Казань
Подведение итогов не позднее
04.10.2019 14:0004.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933544Подведение итогов не позднее Аптечка первой помощи (автомобильная) Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аптечка первой помощи (автомобильная)
Начальная цена
72 201,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, дом 65.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
21.20.24.170
21.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 361
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