Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за поставленный товар осуществляется в течение 120 (ста двадцати) календарных дней, но не ранее чем через 45 календарных дней с даты подписания товарной накладной Сторонами на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры.