www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП933469
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка групп геофонов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 14:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Почтовый адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Контактный телефон
+7 846 336-59-27 доб. 323
Факс
+7 846 336-63-00
Адрес электронной почты
DavidovaYV@sngeo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Давыдова Юлия Васильевна
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка групп геофонов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:30 GMT +303.10.2019 10:3003.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933469Дата и время окончания срока приема заявок Поставка групп геофоновСамара
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:3003.10.2019 10:3003.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933469Дата и время вскрытия заявок Поставка групп геофоновСамара
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 15:0018.10.2019 15:0018.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933469Подведение итогов не позднее Поставка групп геофоновСамара
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка групп геофонов
Начальная цена
39 047 173,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Самара, ул. Авроры 114 АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО СНГЕО
Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО
Адрес местонахождения
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
26.51.82.110
26.51.12.160
Документация лота
Кол-во: 0
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