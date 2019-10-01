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Номер извещения
31908327645
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубы полипропиленовой и втулки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 15:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73
Почтовый адрес
354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73
Контактный телефон
+7 8622 54-88-50
Факс
+7 8622 54-88-50
Адрес электронной почты
torgi@svdk.su
Ф.И.О. контактного лица
Амосова Марина Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Сочи
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубы полипропиленовой и втулки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 10:00 GMT +301.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908327645Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы полипропиленовой и втулкиСочи
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 10:0001.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908327645Дата и время вскрытия заявок Поставка трубы полипропиленовой и втулкиСочи
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубы полипропиленовой и втулки
Начальная цена
1 189 538,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73
22.21.29.130
22.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 960
Кол-во: 200
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