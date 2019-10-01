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Номер извещения
31908327314
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Комплекс услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 14:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99 доб. 7250
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Горшков М. С.
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги по перевозке грузов воздушным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по аренде грузовых воздушных судов с экипажем, см. 51.21.20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплекс услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 10:00 GMT +301.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908327314Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 10:0001.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908327314Дата и время вскрытия заявок Комплекс услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
04.10.2019 17:0004.10.2019 17:0004.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327314Подведение итогов не позднее Комплекс услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию
Начальная цена
58 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
не определено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Москва: Аэропорт Внуково, 1, стр. 19; 119027 Санкт-Петербург: 1. ул. Пилотов д. 18 к. 4; 196210 2. ул. Штурманская, д. 15; 196210Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
51.21.1
51.21.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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