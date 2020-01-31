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Номер извещения
ГП933477
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Газопровод 3,2км
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 14:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94
Почтовый адрес
432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94
Контактный телефон
+7 8422 48-70-23
Факс
+7 8422 40-74-34
Адрес электронной почты
ospgn@aoumz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горина Анна Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Ульяновск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Газопровод 3,2км
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.01.2020 11:00 GMT +331.01.2020 11:0031.01.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933477Дата и время окончания срока приема заявок Газопровод 3,2кмУльяновск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.02.2020 11:0003.02.2020 11:0003.02.2020 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933477Дата окончания срока рассмотрения заявок Газопровод 3,2кмУльяновск
Дата и время проведения
04.02.2020 11:0004.02.2020 11:0004.02.2020 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП933477Дата и время проведения Газопровод 3,2кмУльяновск
Подведение итогов не позднее
06.02.2020 11:0006.02.2020 11:0006.02.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933477Подведение итогов не позднее Газопровод 3,2кмУльяновск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Газопровод 3,2км
Начальная цена
1 538 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Газопровод передается Продавцом Покупателю в месте нахождения имущества по адресу: Ульяновская область, Майнский район, д. Кадышевка.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94
D
Документация лота
Кол-во: 1
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