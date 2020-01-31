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    Главная / Торги / Газопровод 3,2км

    Газопровод 3,2км

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2020 11:0031.01.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933477Дата и время окончания срока приема заявок Газопровод 3,2кмУльяновскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933477

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Газопровод 3,2км

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 14:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заключение о стоимости объекта

    Отчет

    Форма паспорта

    Техническое заключение

    Проект договора

    Справка о балансовой стоимости

    Критерии профильности

    Презентация

    ГП933477_first_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Ульяновский механический завод
    Все закупки и тендеры АО УМЗ

    Юридический адрес

    432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94

    Почтовый адрес

    432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94

    Контактный телефон

    +7 8422 48-70-23

    Факс

    +7 8422 40-74-34

    Адрес электронной почты

    ospgn@aoumz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горина Анна Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Ульяновск

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Газопровод 3,2км

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.01.2020 11:00 GMT +331.01.2020 11:0031.01.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933477Дата и время окончания срока приема заявок Газопровод 3,2кмУльяновск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.02.2020 11:0003.02.2020 11:0003.02.2020 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933477Дата окончания срока рассмотрения заявок Газопровод 3,2кмУльяновск

    Дата и время проведения

    04.02.2020 11:0004.02.2020 11:0004.02.2020 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП933477Дата и время проведения Газопровод 3,2кмУльяновск

    Подведение итогов не позднее

    06.02.2020 11:0006.02.2020 11:0006.02.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933477Подведение итогов не позднее Газопровод 3,2кмУльяновск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.02.202006.02.2020 11:0006.02.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933477Подведение итогов не позднее Газопровод 3,2кмУльяновск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Газопровод 3,2км

    Начальная цена

    1 538 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Газопровод передается Продавцом Покупателю в месте нахождения имущества по адресу: Ульяновская область, Майнский район, д. Кадышевка.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Передача Газопровода осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Ульяновский механический завод»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УМЗ
    Все закупки и тендеры АО УМЗ

    Адрес местонахождения

    432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94

    Классификатор ОКПД2

    D

    ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    04.12.2019

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/567923/name/5e3d39612323c7.97696154

    07.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Газопровод 3,2км"

    Кол-во: 1

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