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Номер извещения
31908327235
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по обучению наземного персонала: департамента наземного обеспечения перевозок, производственного департамента и департамента авиационно-технического обеспечения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 14:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99 доб. 7250
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Горшков М. С.
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по обучению наземного персонала: департамента наземного обеспечения перевозок, производственного департамента и департамента авиационно-технического обеспечения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 10:00 GMT +314.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908327235Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по обучению наземного персонала: департамента наземного обеспечения перевозок, производственного департамента и департамента авиационно-технического обеспечения Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2019 10:0014.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908327235Дата и время вскрытия заявок Услуги по обучению наземного персонала: департамента наземного обеспечения перевозок, производственного департамента и департамента авиационно-технического обеспечения Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 17:0018.10.2019 17:0018.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327235Подведение итогов не позднее Услуги по обучению наземного персонала: департамента наземного обеспечения перевозок, производственного департамента и департамента авиационно-технического обеспечения Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.10.201918.10.2019 17:0018.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327235Подведение итогов не позднее Услуги по обучению наземного персонала: департамента наземного обеспечения перевозок, производственного департамента и департамента авиационно-технического обеспечения Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по обучению наземного персонала: департамента наземного обеспечения перевозок, производственного департамента и департамента авиационно-технического обеспечения
Начальная цена
7 169 280,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
не определен
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва и г. Санкт-ПетербургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
85.3
85.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Услуги по обучению наземного персонала: службы навигации и центра управления полетами
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 10:00 GMT +314.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908327235Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по обучению наземного персонала: службы навигации и центра управления полетами Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2019 10:0014.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908327235Дата и время вскрытия заявок Услуги по обучению наземного персонала: службы навигации и центра управления полетами Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 17:0018.10.2019 17:0018.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327235Подведение итогов не позднее Услуги по обучению наземного персонала: службы навигации и центра управления полетами Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по обучению наземного персонала: службы навигации и центра управления полетами
Начальная цена
4 484 640,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
не определено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва и г. Санкт-ПетербургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
85.3
85.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Услуги по обучению наземного персонала: г. Ростов-на-Дону
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 10:00 GMT +314.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908327235Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по обучению наземного персонала: г. Ростов-на-ДонуСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2019 10:0014.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908327235Дата и время вскрытия заявок Услуги по обучению наземного персонала: г. Ростов-на-ДонуСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 17:0018.10.2019 17:0018.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327235Подведение итогов не позднее Услуги по обучению наземного персонала: г. Ростов-на-ДонуСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по обучению наземного персонала: г. Ростов-на-Дону
Начальная цена
1 080 240,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
не определено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ростов-на-ДонуРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
85.3
85.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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