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    Главная / Торги / Поставка станции нейтрализации

    Поставка станции нейтрализации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.10.2019 10:0018.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933470Дата и время окончания срока приема заявок Поставка станции нейтрализацииСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933470

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    НУЛ_0186

    Наименование закупки

    Поставка станции нейтрализации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.09.2019 14:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Формы для заполнения

    Опросный лист

    Информационная карта тендера

    Инструкция для участников тендера

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Юридический адрес

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 647-15-15 доб. 19284

    Факс

    +7 81375 6-10-00

    Адрес электронной почты

    Pavel.Miheev@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михеев Павел Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка станции нейтрализации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.10.2019 10:00 GMT +318.10.2019 10:0018.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933470Дата и время окончания срока приема заявок Поставка станции нейтрализацииСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    18.10.2019 10:0018.10.2019 10:0018.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933470Дата и время вскрытия заявок Поставка станции нейтрализацииСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 15:0030.04.2020 15:0030.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933470Подведение итогов не позднее Поставка станции нейтрализацииСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 15:0030.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933470Подведение итогов не позднее Поставка станции нейтрализацииСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка станции нейтрализации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Адрес местонахождения

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    42.21.13.125

    Сооружение очистное-водоснабжения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Станция нейтрализации"

    Кол-во: 1

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