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Номер извещения
ГП933470
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка станции нейтрализации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.09.2019 14:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
Почтовый адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
Контактный телефон
+7 812 647-15-15 доб. 19284
Факс
+7 81375 6-10-00
Адрес электронной почты
Pavel.Miheev@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михеев Павел Михайлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка станции нейтрализации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2019 10:00 GMT +318.10.2019 10:0018.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933470Дата и время окончания срока приема заявок Поставка станции нейтрализацииСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
18.10.2019 10:0018.10.2019 10:0018.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933470Дата и время вскрытия заявок Поставка станции нейтрализацииСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 15:0030.04.2020 15:0030.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933470Подведение итогов не позднее Поставка станции нейтрализацииСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка станции нейтрализации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Адрес местонахождения
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
42.21.13.125
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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