ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ 9 ОБЪЕКТОВ

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908327226 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ 9 ОБЪЕКТОВ Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР Юридический адрес 600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3, Почтовый адрес ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017 Контактный телефон +7 4922 44-72-42 Факс -- Адрес электронной почты konkurs@vladoblgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Амплеева Лариса Владимировна Место рассмотрения предложений Владимир Закупки и тендеры Владимирская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru