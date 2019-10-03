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Номер извещения
31908327226
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ 9 ОБЪЕКТОВ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 14:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,
Почтовый адрес
ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017
Контактный телефон
+7 4922 44-72-42
Факс
--
Адрес электронной почты
konkurs@vladoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Амплеева Лариса Владимировна
Место рассмотрения предложений
Владимир
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ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ 9 ОБЪЕКТОВ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 11:59 GMT +303.10.2019 11:5903.10.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908327226Дата и время окончания срока приема заявок ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ 9 ОБЪЕКТОВ Владимир
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 12:0003.10.2019 12:0003.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908327226Дата и время вскрытия заявок ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ 9 ОБЪЕКТОВ Владимир
Подведение итогов не позднее
08.10.2019 12:0008.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327226Подведение итогов не позднее ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ 9 ОБЪЕКТОВ Владимир
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.10.201908.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327226Подведение итогов не позднее ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ 9 ОБЪЕКТОВ Владимир
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ 9 ОБЪЕКТОВ
Начальная цена
200 880,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
Адрес местонахождения
600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,
ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017
71.12.39.113
71.12.53
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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