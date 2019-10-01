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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908327142
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запасные части для УПА 60/80 на базе КРАЗ 65101 для участка ЛЭОГС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 14:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,
Почтовый адрес
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38
Контактный телефон
+7 4852 72-56-56 доб. 261
Факс
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Адрес электронной почты
BelousovaNS@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белоусова Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ярославль
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ЗИП к УПА 60/80 на базе КРАЗ для участка ЛЭОГС
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ЗИП к УПА 60/80 на базе КРАЗ для участка ЛЭОГС
Начальная цена
1 374 033,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с закупочной документацией и техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с закупочной документацией и техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПЦ НЕДРА
Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА
Адрес местонахождения
150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38
32.99
32.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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