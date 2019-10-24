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Номер извещения
ГП933471
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение аукциона на повышение на право заключения договоров купли-продажи оборудования (в т.ч. трактор, мини-трактор, косилка, плуг, борона, камышекосилка, весовая), расположенного на территории Астраханской области, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 14:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Факс
--
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Трактор МТЗ-112 (разукомплектованный), 2001 года выпуска. Местонахождение: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трактор МТЗ-112 (разукомплектованный), 2001 года выпуска. Местонахождение: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное
Начальная цена
42 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
416370, Российская Федерация, Астраханская область, Икрянинский район, с.Озерное, Бэра, 12
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Мини трактор 112 ТС (разукомплектованный), 2007 года выпуска. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, п. Комсомольский
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мини трактор 112 ТС (разукомплектованный), 2007 года выпуска. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, п. Комсомольский
Начальная цена
42 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
416370, Российская Федерация, Астраханская область, Икрянинский район, с.Озерное, Бэра, 12
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Косилка Л-501, 1968 года изготовления. Местонахождение: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Косилка Л-501, 1968 года изготовления. Местонахождение: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное
Начальная цена
21 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
416370, Российская Федерация, Астраханская область, Икрянинский район, с.Озерное, Бэра, 12
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Плуг Л-101, 1985 года изготовления. Местонахождение: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Плуг Л-101, 1985 года изготовления. Местонахождение: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное
Начальная цена
12 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
416370, Российская Федерация, Астраханская область, Икрянинский район, с.Озерное, Бэра, 12
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Борона дисковая 363/6, 2008 года изготовления. Местонахождение: Астраханская область, Лиманский район; с. Камышово
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Борона дисковая 363/6, 2008 года изготовления. Местонахождение: Астраханская область, Лиманский район; с. Камышово
Начальная цена
60 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
416370, Российская Федерация, Астраханская область, Икрянинский район, с.Озерное, Бэра, 12
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Камышекосилка Медведка, 2010 года изготовления. Местонахождение: Астраханская область, Лиманский район, с. Камышово
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Камышекосилка Медведка, 2010 года изготовления. Местонахождение: Астраханская область, Лиманский район, с. Камышово
Начальная цена
132 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
416370, Российская Федерация, Астраханская область, Икрянинский район, с.Озерное, Бэра, 12
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Весовая, 1999 года изготовления. Местонахождение: Астраханская область, Лиманский район, с. Камышово, территория пруда «Берюн-Цаган»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Весовая, 1999 года изготовления. Местонахождение: Астраханская область, Лиманский район, с. Камышово, территория пруда «Берюн-Цаган»
Начальная цена
18 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
416370, Российская Федерация, Астраханская область, Икрянинский район, с.Озерное, Бэра, 12
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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