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    Главная / Торги / Закупка импортного инструмента фирмы Pramet, Seco.

    Закупка импортного инструмента фирмы Pramet, Seco.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933462Дата и время окончания срока приема заявок Закупка импортного инструмента фирмы Pramet, Seco.ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933462

    Уникальный номер закупки

    849

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка импортного инструмента фирмы Pramet, Seco.

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 14:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТФ договора

    Извещение о проведении закупки

    приложение 1

    Приложение 1.1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-59-74

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    M.Plyushch@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Плющ Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка импортного инструмента фирмы Pramet, Seco.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2019 11:00 GMT +307.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933462Дата и время окончания срока приема заявок Закупка импортного инструмента фирмы Pramet, Seco.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2019 11:0007.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933462Дата и время вскрытия заявок Закупка импортного инструмента фирмы Pramet, Seco.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 15:0031.10.2019 15:0031.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933462Подведение итогов не позднее Закупка импортного инструмента фирмы Pramet, Seco.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 15:0031.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933462Подведение итогов не позднее Закупка импортного инструмента фирмы Pramet, Seco.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка импортного инструмента фирмы Pramet, Seco.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПЛАСТИНА; LCMF 083012-F; T8330; Pramet"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "ПЛАСТИНА ТВЕРДОСПЛАВ; SBMR 2207DZSR; 8240; Pramet"

    Кол-во: 70

    "Позиция 3"

    "ПЛАСТИНА; SNMM 190624 E-HR; 6630"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "ПЛАСТИНА; SBMR 2207DZSR; 8026T; к фрезам; PRAMET"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "ПЛАСТИНА; ADMX 160630SR-M; 8230; Pramet"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "ПЛАСТИНА; ADMX 160620SR-M; 8230; Pramet 2017 стр.М104"

    Кол-во: 40

    "Позиция 7"

    "ПЛАСТИНА; ADMX 160632PR-R; 8230; Pramet 2012 стр.15"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "ПЛАСТИНА; T9325; CNMM 190612 E-DR; Pramet"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "ПЛАСТИНА; SNMM 190624 E-HR; 9230; Pramet TK175-10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "КАРУСЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА; KHP-SSNL 25; PRAMET"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "СВЕРЛО СПИР. Ц/Х; HSS; Ф5 l=170 L=245; ZV 3001 DIN 1869 R2; Stimzet 41"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "ФРЕЗА ТОРЦ.Д/ПЛОСК.; Ф160; 160C14R-S45HN09CF; PRAMET"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "ФРЕЗА; 10A2R016A10-SAD07D; Pramet"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "ПАТРОН; E4471 5867 25126; Seco"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "ФРЕЗА; R220.29I-0125-06.11A; Seco"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "ПЛАСТИНА; SNUN 120416; TK2000; SECO 201"

    Кол-во: 15

    "Позиция 17"

    "ПЛАСТИНА; TM4000; CCMT 09T308-MF2; Seco"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "ПЛАСТИНА; ACET 150612TR-M14; T350M; SECO"

    Кол-во: 40

    "Позиция 19"

    "ПЛАСТИНА; 136T-86; StimZet 180"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "ПЛАСТИНА НА Ф110ММ; 138T-110; StimZet 181"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "ПЛАСТИНА; SDMT 120508 SR-M; 8215; PRAMET ФР"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "ПЛАСТИНА; ADMX 160650SR-M; 8030; Pramet"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "ПЛАСТИНА; LCMF 083012-F; T8330; Pramet"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "ПЛАСТИНА; LCMF 0830MO-MP; T8330; Pramet"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "ПЛАСТИНА; SPGN 2506 DZSR; 8040; PRAMET"

    Кол-во: 50

    "Позиция 26"

    "ПЛАСТИНА; SPGN 2506 DZSR; 8026T; PRAMET"

    Кол-во: 50

    "Позиция 27"

    "ПЛАСТИНА; 9230; CNMG 190612 E-M; PRAMET"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "ПЛАСТИНА; 9230; CNMG 190616 E-M; PRAMET 2010 стр. 152"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "ПЛАСТИНА; SNMG 250924E-RM; Т9325; Pramet 2014 стр.193"

    Кол-во: 30

    "Позиция 30"

    "ПЛАСТИНА; LCMF 031604-F; T8330; Pramet 2014-242"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "ПЛАСТИНА; ADMX 160608SR-F; 8240; PrametФР12-014"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "ПЛАСТИНА; LCMF 083008-F; T8330; Pramet 2014-242"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "ПЛАСТИНА; LCMF 0830MO-MP; T8330; Pramet"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "ПЛАСТИНА; T9325; CNMM 190616 E-DR"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "ПЛАСТИНА; LCMF 0416MO-MP; T8330"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "ПЛАСТИНА; 6630; CNMM 190624 E-HR"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "ПЛАСТИНА; ADMX 160608SR-M; 8230; Pramet"

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "ПЛАСТИНА; T9325; CNMG 190616 E-M; Pramet"

    Кол-во: 40

    "Позиция 39"

    "ПЛАСТИНА; T8330; DNMG 150604 E-SF; Pramet"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "ПЛАСТИНА; SNMM 190624 E-HR; Т8345; Pramet"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "ПЛАСТИНА; T9315; DNMM 150608 E-RM; Pramet"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "ПЛАСТИНА; ADMX 160650SR-M; 8230; Pramet"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "ПЛАСТИНА; ADMX 160650PR-R; 8230; Pramet"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "ПЛАСТИНА НА Ф110ММ; 138T-110; StimZet 181"

    Кол-во: 15

    "Позиция 45"

    "ПЛАСТИНА; 9230; CNMG 190616 E-M; PRAMET 2010 стр. 152"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "ПЛАСТИНА; 9230; DNMG 150612 E-FM; Pramet"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "ПЛАСТИНА; SNMM 190624 E-HR; Т8345; Pramet"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "ЗЕНКЕР STIMZET С.70; цельн. HSS; Ф54,5; цельн. насадн. d22; CSN 221414 DIN222N"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "ПЛАСТИНА; APKX 1505 PDSR-R; 8240; Pramet"

    Кол-во: 20

    "Позиция 50"

    "ПЛАСТИНА; 6640; TPUN 220412; PRAMET"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "ПЛАСТИНА ОБЪЕМ.ФРЕЗ.; 218.20-160ER-ME08; F40M; SecoФР12стр561"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "ПЛАСТИНА; CCMT 060204-F1; СP200; Seco"

    Кол-во: 40

    "Позиция 53"

    "ПЛАСТИНА; T9325; CNMG 190612 E-M; Pramet"

    Кол-во: 30

    "Позиция 54"

    "ПЛАСТИНА; SNMM 250724S-923; T9335; Pramet"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "ПЛАСТИНА; ADMX 160620SR-M; 8230; Pramet 2017 стр.М104"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "ПЛАСТИНА; 8230; APKX 1505 PDER-M; Pramet ФР2010-160"

    Кол-во: 30

    "Позиция 57"

    "ПЛАСТИНА; T9325; CNMG 190608 E-M; PRAMET 2017 стр. Т51"

    Кол-во: 20

    "Позиция 58"

    "ПЛАСТИНА МЕТРИЧ.60; T8030 т/спл.; наруж.частич.профиль; TN 22EN 550-800M; Pramet TK209-08"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "ПЛАСТИНА НА Ф100ММ; 137T-100 (437Т-100); т/с к сверлу; StimZet 181"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "ПЛАСТИНА НА Ф110ММ; 138T-110; StimZet 181"

    Кол-во: 5

    "Позиция 61"

    "ПЛАСТИНА; 6640; TPUN 220412; PRAMET"

    Кол-во: 30

    "Позиция 62"

    "ПЛАСТИНА ТРАПЕЦ.30; T8030 т/спл.; наружн.полн.профиль; TN 22NN 550-800M; Pramet"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "ПЛАСТИНА; CCMT 060204-F1; СP200; Seco"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "ПЛАСТИНА; SCET 150512-UD; 8030; Pramet"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "ПЛАСТИНА; T9325; CNMG 190612 E-M; Pramet"

    Кол-во: 70

    "Позиция 66"

    "ПЛАСТИНА; RDHW 0803 MO-MD03; MP3000; Seco"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "ПЛАСТИНА; ADMX 160630SR-M; 8230; Pramet"

    Кол-во: 40

    "Позиция 68"

    "ПЛАСТИНА; ADMX 160620SR-M; 8230; Pramet 2017 стр.М104"

    Кол-во: 30

    "Позиция 69"

    "ПЛАСТИНА; SNMM 250924 E-HR; T9335; Pramet"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "ПЛАСТИНА; SNUN 120412; TK1501; SECO"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "ПЛАСТИНА; T9325; DNMM 150608 E-NR2; Pramet"

    Кол-во: 20

    "Позиция 72"

    "ПЛАСТИНА; 9230; CNMM 190616 E-DR"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "ПЛАСТИНА; LCMF 083008-F; T8330; Pramet 2014-242"

    Кол-во: 30

    "Позиция 74"

    "РЕЗЕЦ; PSKNR 3232 P19; PRAMET"

    Кол-во: 18

    "Позиция 75"

    "ПЛАСТИНА; SDMT 120508 SR-M; 8230; PRAMET ФР"

    Кол-во: 100

    "Позиция 76"

    "ПЛАСТИНА ТВЕРДОСПЛАВ; T8030; TN 22EN 350-500M; Pramet"

    Кол-во: 30

    "Позиция 77"

    "ПЛАСТИНА ТРАПЕЦ.30; T8030; наружн.полн.профиль; TN 22ER 500TR; Pramet"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "ПЛАСТИНА; ADMX 160608PR-R; 8230; Pramet"

    Кол-во: 20

    "Позиция 79"

    "ПЛАСТИНА; ADMX 160608SR-M; 8230; Pramet"

    Кол-во: 40

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    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ЭТП ГПБ
    Публичное предложение № ГП237033
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей,...
    593171
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    228 104
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:44
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237023
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    648 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:29
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237014
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593120
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 196 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:21
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
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