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Номер извещения
ГП933459
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка двигателя ЯМЗ-240 НМ2-1 - 1-я комплектация
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 14:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 3-03-15
Факс
+7 34792 3-03-15
Адрес электронной почты
plitvinov@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Литвинов Павел Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Белорецк
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка двигателя ЯМЗ-240НМ2-1 - 1-я комплектация
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 14:00 GMT +330.09.2019 14:0030.09.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933459Дата и время окончания срока приема заявок Закупка двигателя ЯМЗ-240НМ2-1 - 1-я комплектацияБелорецк
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2019 14:0030.09.2019 14:0030.09.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933459Дата и время вскрытия заявок Закупка двигателя ЯМЗ-240НМ2-1 - 1-я комплектацияБелорецк
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 14:0031.10.2019 14:0031.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933459Подведение итогов не позднее Закупка двигателя ЯМЗ-240НМ2-1 - 1-я комплектацияБелорецк
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка двигателя ЯМЗ-240НМ2-1 - 1-я комплектация
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Весь объем либо партиями по согласованию.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Башкортостан, 453502, г. Белорецк, территория ООО "Пугачевский карьер"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
Все закупки и тендеры ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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