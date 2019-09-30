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Номер извещения
ГП933460
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на проведение комплекса работ по косметическому ремонту поверхности стен и потолка поперечного пролета в осях 38-41/А-Ф производственного здания цеха № 6.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 14:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Контактный телефон
+7 812 448-22-09 доб. 5085
Факс
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Адрес электронной почты
o.ovchinnikov@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Овчинников Олег Леонидович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Проведение комплекса работ по косметическому ремонту поверхности стен и потолка поперечного пролета в осях 38-41/А-Ф производственного здания цеха № 6.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 12:00 GMT +330.09.2019 12:0030.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933460Дата и время окончания срока приема заявок Проведение комплекса работ по косметическому ремонту поверхности стен и потолка поперечного пролета в осях 38-41/А-Ф производственного здания цеха № 6.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2019 12:0030.09.2019 12:0030.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933460Дата и время вскрытия заявок Проведение комплекса работ по косметическому ремонту поверхности стен и потолка поперечного пролета в осях 38-41/А-Ф производственного здания цеха № 6.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
14.10.2019 18:0014.10.2019 18:0014.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933460Подведение итогов не позднее Проведение комплекса работ по косметическому ремонту поверхности стен и потолка поперечного пролета в осях 38-41/А-Ф производственного здания цеха № 6.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.10.201914.10.2019 18:0014.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933460Подведение итогов не позднее Проведение комплекса работ по косметическому ремонту поверхности стен и потолка поперечного пролета в осях 38-41/А-Ф производственного здания цеха № 6.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение комплекса работ по косметическому ремонту поверхности стен и потолка поперечного пролета в осях 38-41/А-Ф производственного здания цеха № 6.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
45
Документация лота
Кол-во: 0
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