Транспортирование отходов производства и потребления, строительных отходов для последующего размещения их на полигоне АО «Полигон Тимохово» с территорий ФГУП «НПЦАП».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908327339 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Транспортирование отходов производства и потребления, строительных отходов для последующего размещения их на полигоне АО «Полигон Тимохово» с территорий ФГУП «НПЦАП». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Извещение Документация

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru