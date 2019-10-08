Размещение, трансфер и питание пассажиров и членов экипажа в гостинице в г. Краснодар в сбойных ситуациях

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения от Исполнителя счет-фактуры за оказанные услуги, с приложением соответствующих подтверждающих документов. Исполнитель предоставляет Заказчику отсрочку платежей на срок не менее 30 календарных дней.