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Номер извещения
31908327056
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Размещение, трансфер и питание пассажиров и членов экипажа в гостинице в г. Краснодар в сбойных ситуациях
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 14:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99 доб. 7250
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Горшков М. С.
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Размещение, трансфер и питание пассажиров и членов экипажа в гостинице в г. Краснодар в сбойных ситуациях
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 10:00 GMT +308.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908327056Дата и время окончания срока приема заявок Размещение, трансфер и питание пассажиров и членов экипажа в гостинице в г. Краснодар в сбойных ситуацияхСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 10:0008.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908327056Дата и время вскрытия заявок Размещение, трансфер и питание пассажиров и членов экипажа в гостинице в г. Краснодар в сбойных ситуацияхСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
11.10.2019 17:0011.10.2019 17:0011.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327056Подведение итогов не позднее Размещение, трансфер и питание пассажиров и членов экипажа в гостинице в г. Краснодар в сбойных ситуацияхСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Размещение, трансфер и питание пассажиров и членов экипажа в гостинице в г. Краснодар в сбойных ситуациях
Начальная цена
9 461 520,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3000
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
КраснодарРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
55.10
55.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3000
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