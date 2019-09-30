Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

ТКП №1 на поставку Товара. Отгрузка Товара осуществляется силами Покупателя путем самовывоза продукции со склада Поставщика. Упаковка для транспортировки, погрузочные работы и указание массогабаритных характеристик Товара, должны быть включены в направленное ТКП. ТКП №2 на поставку Товара. Отгрузка осуществляется силами Поставщика по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева 212, ООО «Терминал ЛРТ» для ООО «ГАС». Упаковка для транспортировки, погрузочные работы в транспортное средство и расходы по доставке (транспортировке) Товара, должны быть включены в направленное ТКП.Рассчитать логистику >