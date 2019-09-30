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Номер извещения
ГП933539
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка вентиляционных материалов на 13 позицию
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 16:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4496
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
p.dedkov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедков Павел Вадимович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка вентиляционных материалов на 13 позицию
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 09:30 GMT +330.09.2019 09:3030.09.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933539Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентиляционных материалов на 13 позициюМосква
Подведение итогов не позднее
10.10.2019 13:0010.10.2019 13:0010.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933539Подведение итогов не позднее Поставка вентиляционных материалов на 13 позициюМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вентиляционных материалов на 13 позицию
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ТКП №1 на поставку Товара. Отгрузка Товара осуществляется силами Покупателя путем самовывоза продукции со склада Поставщика. Упаковка для транспортировки, погрузочные работы и указание массогабаритных характеристик Товара, должны быть включены в направленное ТКП. ТКП №2 на поставку Товара. Отгрузка осуществляется силами Поставщика по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева 212, ООО «Терминал ЛРТ» для ООО «ГАС». Упаковка для транспортировки, погрузочные работы в транспортное средство и расходы по доставке (транспортировке) Товара, должны быть включены в направленное ТКП.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
29.32.30.260
28.14
27.51.15
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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