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    Главная / Торги / Попозиционная закупка в электронной форме на право заключения договора купли-продажи тройников. Собственник: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Снабжение".

    Попозиционная закупка в электронной форме на право заключения договора купли-продажи тройников. Собственник: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Снабжение".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944664Дата и время окончания срока приема заявок Попозиционная закупка в электронной форме на право заключения договора купли-продажи тройников.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП944664

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Попозиционная закупка в электронной форме на право заключения договора купли-продажи тройников. Собственник: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Снабжение".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    20.09.2019 16:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Требования к Участникам

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Попозиционная закупка в электронной форме на право заключения договора купли-продажи тройников.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП944664Дата и время окончания срока приема заявок Попозиционная закупка в электронной форме на право заключения договора купли-продажи тройников.

    Подведение итогов не позднее

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944664Подведение итогов не позднее Попозиционная закупка в электронной форме на право заключения договора купли-продажи тройников.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201903.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП944664Подведение итогов не позднее Попозиционная закупка в электронной форме на право заключения договора купли-продажи тройников.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Попозиционная закупка в электронной форме на право заключения договора купли-продажи тройников.

    Начальная цена

    3 855 490,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Адрес местонахождения

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тройник 108х8-25-13ХФА ТУ 1468-284-20872280-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Тройник 108х8-89х8-10-20С ТУ 1468-284-20872280-2005"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Тройник 114х6-57х6 ст.20Ф НВП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Тройник 114х8-57х6-6,3-20Ф ТУ 1462-203-0147016-2001 с приварными катушками L1(114)=150 мм L2(57)=110 мм, наружное и внутреннее антик оррозийное покрытие на основе эпоксидных порошковых композиций ЭП-2Пк Термо-80 ТУ 1468-006-65723488-2013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Тройник 114х8-57х6-13ХФА ТУ 3600-010-78786272-2012, НВП ТУ 1468-002-48733781-2008, порошковое ПЭП 585"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Тройник 114х8-57х6-20-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Тройник 114х8-57х6-20-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Тройник 159х6-108х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Тройник 159х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Тройник 159х6-89х6-6,3-09Г2С ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Тройник 168х12-114х6 ст.20Ф НВП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Тройник 219х12-159х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Тройник 219х12-159х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 14

    "Позиция 14"

    "Тройник 219х12-159х11-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 7

    "Позиция 15"

    "Тройник 219х14-168х12-10-20А ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 8

    "Позиция 16"

    "Тройник 219х18-114х11 ст.20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Тройник 219х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Тройник 219х6-159х6-16-20С ТУ 1468-284-20872280-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Тройник 219х6-89х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 11

    "Позиция 20"

    "Тройник 219х8-159х6-10,3-20А ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Тройник 219х8-159х6-10-20С У 1468-103-94723130-2008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Тройник 219х8-89х6 ст.13ХФА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Тройник 273х22 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Тройник 273х6-114х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Тройник 325х12-159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 7

    "Позиция 26"

    "Тройник 325х6-114х6-10-20С ТУ 1468-284-20872280-2005, наружное (Н) покрытие ТУ 2313-003-48733781-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Тройник 325х8-4-20А ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 12

    "Позиция 28"

    "Тройник 426х12-114х12-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Тройник 426х8-219х8-6-20А ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Тройник 530х10-426х10-6,3-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Тройник 530х12-6,4-0,75-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Тройник 89х8-10-0,75-К52-13ХФА-УХЛ ТУ 1468-040-39918642-2013"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Тройник П 114х8-57х6-4-13ХФА ТУ 1468-284-20872280-2005"

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "Тройник ТС 530х10-426х10 ст.13ХФА ТУ 1462-002-88189979-2012"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Тройник ТШ 159х6(К52)-6,4-0,75-ХЛ-13ХФА ТУ 3600-010-78786272-2012"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Тройник ТШ 219х6(К48)-6,4-0,75-ХЛ-13ХФА ТУ 3600-010-78786272-2012"

    Кол-во: 17

    "Позиция 37"

    "Тройник ТШ 219х6(К52)-114х6(К52)-10-0,75-ХЛ-13ХФА ТУ 3600-010-78786272-2012"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Тройник ТШ 219х6(К56)-4-0,75-ХЛ-09Г2С ТУ 3600-010-78786272-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 39"

    "Тройник ТШ 219х8(К52)-89х6(К48)-10-0,75-ХЛ-13ХФА ТУ 3600-010-78786272-2012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Тройник ТШ 273х10(К52)-219х8(К52)-7-0,75-ХЛ-13ХФА ТУ 3600-010-78786272-2012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Тройник ТШ 273х18-168х16-20-0,75-09Г2С(К50) ТУ 1468-103-94723130-2008"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Тройник ТШС 530(12К48)-219(8К48)-6,3-0,6-ХЛ ТУ 1468-103-94723130-2008"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Тройник ТШС 530(12К52)-6,3-0,6-13ХФА-ХЛ ТУ 1468-103-94723130-2008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Тройник ТШС 530х10-426х10-К52-4-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 1469-003-42039714-2004"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Тройник сварной ТШС 530х10-6,3-0,6-09Г2С-УХЛ ТУ 102-488-95"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Тройник ТШС-530х10(К52)-426х10(К48)-7,4-0,75УХЛ-13ХФА ТУ 3600-010-78786272-2012"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Тройник ТШС-530х10(К52)-6,3-0,75- УХЛ-13ХФА ТУ 3600-010-78786272-2012"

    Кол-во: 4

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