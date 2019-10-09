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Номер извещения
31908327455
Уникальный номер закупки
128/2019
Наименование закупки
Текущий ремонт помещений здания по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 33, Лит А
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 14:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Почтовый адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Контактный телефон
+7 863 210-15-61
Факс
+7 863 210-15-57
Адрес электронной почты
zakupki@ut-uvo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шабунин Михаил Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Текущий ремонт здания по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 33, Лит А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 09:00 GMT +309.10.2019 09:0009.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908327455Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт здания по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 33, Лит АРостов-на-Дону
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.10.2019 14:0010.10.2019 14:0010.10.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908327455Дата окончания срока рассмотрения заявок Текущий ремонт здания по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 33, Лит АРостов-на-Дону
Дата и время проведения
11.10.2019 10:0011.10.2019 10:0011.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908327455Дата и время проведения Текущий ремонт здания по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 33, Лит АРостов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
14.10.2019 14:0014.10.2019 14:0014.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327455Подведение итогов не позднее Текущий ремонт здания по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 33, Лит АРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт здания по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 33, Лит А
Начальная цена
3 402 074,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1602,7
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 33, Лит АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
43.99
43.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1602.7
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