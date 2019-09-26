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    Главная / Торги / Поставка листового проката 161 т. Лист Г5520-2017 до 50 мм.

    Поставка листового проката 161 т. Лист Г5520-2017 до 50 мм.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 15:0026.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933451Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового проката 161 т. Лист Г5520-2017 до 50 мм.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933451

    Уникальный номер закупки

    538-562/19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка листового проката 161 т. Лист Г5520-2017 до 50 мм.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 13:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    лист

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-05-25 доб. 89122405705

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Anna.Shmarykina@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шмарыкина Анна Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка листового проката 161 т. Лист Г5520-2017 до 50 мм.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.09.2019 15:00 GMT +326.09.2019 15:0026.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933451Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового проката 161 т. Лист Г5520-2017 до 50 мм.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    26.09.2019 15:0026.09.2019 15:0026.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933451Дата и время вскрытия заявок Поставка листового проката 161 т. Лист Г5520-2017 до 50 мм.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 09:0031.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933451Подведение итогов не позднее Поставка листового проката 161 т. Лист Г5520-2017 до 50 мм.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка листового проката 161 т. Лист Г5520-2017 до 50 мм.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    161 т

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лист "

    Кол-во: 161

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