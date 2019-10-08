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Номер извещения
31908326844
Уникальный номер закупки
116
Наименование закупки
Оказание услуг по разработке проектной документации и проведению экспертизы на проектную документацию опасного производственного объекта «склад хлора» ООО «Оренбург Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 13:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00 доб. 6260
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
a.yakupova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Якупова А. И.
Место рассмотрения предложений
Оренбург, ул. Потехина, 41
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по разработке проектной документации и проведение экспертизы на проектную документацию опасного производственного объекта «склад хлора» ООО «Оренбург Водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 10:00 GMT +308.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908326844Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по разработке проектной документации и проведение экспертизы на проектную документацию опасного производственного объекта «склад хлора» ООО «Оренбург Водоканал» Оренбург, ул. Потехина, 41
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 10:0008.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908326844Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по разработке проектной документации и проведение экспертизы на проектную документацию опасного производственного объекта «склад хлора» ООО «Оренбург Водоканал» Оренбург, ул. Потехина, 41
Подведение итогов не позднее
05.11.2019 08:0005.11.2019 08:0005.11.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908326844Подведение итогов не позднее оказание услуг по разработке проектной документации и проведение экспертизы на проектную документацию опасного производственного объекта «склад хлора» ООО «Оренбург Водоканал» Оренбург, ул. Потехина, 41
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
05.11.201905.11.2019 08:0005.11.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908326844Подведение итогов не позднее оказание услуг по разработке проектной документации и проведение экспертизы на проектную документацию опасного производственного объекта «склад хлора» ООО «Оренбург Водоканал» Оренбург, ул. Потехина, 41
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по разработке проектной документации и проведение экспертизы на проектную документацию опасного производственного объекта «склад хлора» ООО «Оренбург Водоканал»
Начальная цена
2 217 971,21
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Потехина, 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
71.20.19.110
71.20
Документация лота
Кол-во: 1
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