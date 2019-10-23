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    Главная / Торги / Запрос предложений на закупку ДВС КТТА-19С700 CUMMINS для ремонтов автосамосвалов БелАЗ-7555 в 2020 г.

    Запрос предложений на закупку ДВС КТТА-19С700 CUMMINS для ремонтов автосамосвалов БелАЗ-7555 в 2020 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.10.2019 12:0023.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933452Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на закупку ДВС КТТА-19С700 CUMMINS для ремонтов автосамосвалов БелАЗ-7555 в 2020 г. АчинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933452

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на закупку ДВС КТТА-19С700 CUMMINS для ремонтов автосамосвалов БелАЗ-7555 в 2020 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 13:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Письмо приглашение 1 тур

    Письмо приглашение 2 тур

    Письмо приглашение 3 тур

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК

    Юридический адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Почтовый адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Контактный телефон

    +7 39151 3-41-85

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Aleksandra.Nesterenko@rusal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Нестеренко Александра Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Ачинск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на закупку ДВС КТТА-19С700 CUMMINS для ремонтов автосамосвалов БелАЗ-7555 в 2020 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2019 12:00 GMT +323.10.2019 12:0023.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933452Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на закупку ДВС КТТА-19С700 CUMMINS для ремонтов автосамосвалов БелАЗ-7555 в 2020 г. Ачинск

    Дата и время вскрытия заявок

    23.10.2019 12:0023.10.2019 12:0023.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933452Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на закупку ДВС КТТА-19С700 CUMMINS для ремонтов автосамосвалов БелАЗ-7555 в 2020 г. Ачинск

    Подведение итогов не позднее

    01.02.2020 12:0001.02.2020 12:0001.02.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933452Подведение итогов не позднее Запрос предложений на закупку ДВС КТТА-19С700 CUMMINS для ремонтов автосамосвалов БелАЗ-7555 в 2020 г. Ачинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.02.202001.02.2020 12:0001.02.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933452Подведение итогов не позднее Запрос предложений на закупку ДВС КТТА-19С700 CUMMINS для ремонтов автосамосвалов БелАЗ-7555 в 2020 г. Ачинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на закупку ДВС КТТА-19С700 CUMMINS для ремонтов автосамосвалов БелАЗ-7555 в 2020 г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно вложенной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ачинск, Красноярский крайРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 к. д.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУСАЛ АЧИНСК
    Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Классификатор ОКПД2

    29.10.1

    Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Письмо приглашение 1 тур

    23.09.2019

    Письмо приглашение 2 тур

    09.10.2019

    Письмо приглашение 3 тур

    18.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Двигатель внутреннего сгорания КТТА-19-С700, новый, производство CUMMINS"

    Кол-во: 3

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