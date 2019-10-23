www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП933452
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на закупку ДВС КТТА-19С700 CUMMINS для ремонтов автосамосвалов БелАЗ-7555 в 2020 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 13:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
Почтовый адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
Контактный телефон
+7 39151 3-41-85
Факс
--
Адрес электронной почты
Aleksandra.Nesterenko@rusal.com
Ф.И.О. контактного лица
Нестеренко Александра Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Ачинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на закупку ДВС КТТА-19С700 CUMMINS для ремонтов автосамосвалов БелАЗ-7555 в 2020 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2019 12:00 GMT +323.10.2019 12:0023.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933452Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на закупку ДВС КТТА-19С700 CUMMINS для ремонтов автосамосвалов БелАЗ-7555 в 2020 г. Ачинск
Дата и время вскрытия заявок
23.10.2019 12:0023.10.2019 12:0023.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933452Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на закупку ДВС КТТА-19С700 CUMMINS для ремонтов автосамосвалов БелАЗ-7555 в 2020 г. Ачинск
Подведение итогов не позднее
01.02.2020 12:0001.02.2020 12:0001.02.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933452Подведение итогов не позднее Запрос предложений на закупку ДВС КТТА-19С700 CUMMINS для ремонтов автосамосвалов БелАЗ-7555 в 2020 г. Ачинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на закупку ДВС КТТА-19С700 CUMMINS для ремонтов автосамосвалов БелАЗ-7555 в 2020 г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно вложенной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ачинск, Красноярский крайРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РУСАЛ АЧИНСК
Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
29.10.1
Документация лота
Кол-во: 3
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.