www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908326763
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Текущий ремонт объектов СУГ ГНС № 1 (г. Киров)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 13:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1,
Почтовый адрес
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1
Контактный телефон
+7 922 964-75-62
Факс
{}
Адрес электронной почты
n.fofanova@kirovlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фофанова Н В
Место рассмотрения предложений
Киров
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Текущий ремонт объектов СУГ ГНС № 1 (г. Киров)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 08:59 GMT +303.10.2019 08:5903.10.2019 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908326763Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт объектов СУГ ГНС № 1 (г. Киров)Киров
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 09:0003.10.2019 09:0003.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908326763Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт объектов СУГ ГНС № 1 (г. Киров)Киров
Подведение итогов не позднее
04.10.2019 16:0004.10.2019 16:0004.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908326763Подведение итогов не позднее Текущий ремонт объектов СУГ ГНС № 1 (г. Киров)Киров
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт объектов СУГ ГНС № 1 (г. Киров)
Начальная цена
1 214 715,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ КИРОВ
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ КИРОВ
Адрес местонахождения
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1,
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1
43.3
43
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.