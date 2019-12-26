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    Главная / Торги / Поставка металлопроката для объекта "Реконструкция УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ"

    Поставка металлопроката для объекта "Реконструкция УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.12.2019 09:3026.12.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933537Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для объекта Реконструкция Нижне-Квакчикского ГКММоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933537

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката для объекта "Реконструкция УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 16:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4117

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    i.peresedov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Переседов Иван Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката для объекта Реконструкция Нижне-Квакчикского ГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.12.2019 09:30 GMT +326.12.2019 09:3026.12.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933537Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для объекта Реконструкция Нижне-Квакчикского ГКММосква

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2019 16:0027.12.2019 16:0027.12.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933537Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для объекта Реконструкция Нижне-Квакчикского ГКММосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.12.201927.12.2019 16:0027.12.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933537Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для объекта Реконструкция Нижне-Квакчикского ГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката для объекта Реконструкция Нижне-Квакчикского ГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СамовывозРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Швеллер 20У ГОСТ 8240-97 С345-1 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.294

    "Позиция 2"

    "Швеллер 16У ГОСТ 8240-97 С345-1 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 1.243

    "Позиция 3"

    "Швеллер 16У ГОСТ 8240-97 С235 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 4.699

    "Позиция 4"

    "Швеллер 14У ГОСТ 8240-97 С345-1 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.061

    "Позиция 5"

    "Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 С345-1 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 1.222

    "Позиция 6"

    "Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8509-93 Ст3сп5 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 0.057

    "Позиция 7"

    "Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 С345-1 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 8"

    "Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 С235 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.655

    "Позиция 9"

    "Уголок 30х30х4 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.056

    "Позиция 10"

    "Уголок 30х30х4 ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 0.027

    "Позиция 11"

    "Уголок 140х140х10 ГОСТ 8509-93 С345-1 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.277

    "Позиция 12"

    "Уголок 100х100х7 ГОСТ 8509-93 С345-1 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 13"

    "Профиль 200х200х6 ГОСТ 30245-2003 С345-1 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.089

    "Позиция 14"

    "Профиль 160х160х5 ГОСТ 30245-2003 С345-1 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.459

    "Позиция 15"

    "Профиль 140х140х5 ГОСТ 30245-2003 С345-1 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.369

    "Позиция 16"

    "Профиль 120х120х5 ГОСТ 30245-2003 С345-1 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 6.603

    "Позиция 17"

    "Профиль 100х100х5 ГОСТ 30245-2003 С345-1 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.581

    "Позиция 18"

    "Полоса 5х40 ГОСТ 103-2006 С245 ГОСТ 27772-2015 с горячим оцинкованием по ГОСТ 9.307-89"

    Кол-во: 0.637

    "Позиция 19"

    "Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 C345 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 1.382

    "Позиция 20"

    "Лист Б-ПН-О-1,0 ГОСТ 19903-2015 Cn235 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.008

    "Позиция 21"

    "Лист 8 ГОСТ 19903-2015 С345-1 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.092

    "Позиция 22"

    "Лист 8 ГОСТ 19903-2015 С235 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 23"

    "Лист 6 ГОСТ 19903-2015 С235 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 3.626

    "Позиция 24"

    "Лист 5 ГОСТ 19903-2015 С345-1 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.008

    "Позиция 25"

    "Лист 4 ГОСТ 19903-2015 С345-1 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.017

    "Позиция 26"

    "Лист 4 ГОСТ 19903-2015 С235 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.341

    "Позиция 27"

    "Лист 10 ГОСТ 19903-2015 С345-1 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 2.281

    "Позиция 28"

    "Круг В-II-18 ГОСТ 2590-2006 Ст3сп ГОСТ 535-2005 горячеоцинкованный по ГОСТ 9.307-89"

    Кол-во: 0.24

    "Позиция 29"

    "Круг 18 ГОСТ 2590-2006 С255 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 30"

    "Двутавр 20Б1 ГОСТ 26020-83 С345-1 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 1.66

    "Позиция 31"

    "Арматура 8 АIII(A400) ГОСТ 5781-82 25Г2С"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 32"

    "Лента АД1 0,8х20 ГОСТ 13726-97"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Проволока 4,0-1Ц-I ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 34"

    "Проволока 0,8-О-ОЦ-Ст0 ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 0.021

    "Позиция 35"

    "Проволока 0,8-О-1Ц-Ст0 ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 0.041

    "Позиция 36"

    "Лист профилированный С21-1000-0,6 ГОСТ 24045-2016"

    Кол-во: 0.067

    "Позиция 37"

    "Лист ОЦБ-ПН-НО-0,5 ГОСТ 19904-90 ОН-КР-1 ГОСТ 14918-80 в рулоне"

    Кол-во: 5.103

    "Позиция 38"

    "Лента Н-0,7х20 стальная из ст.3 упаковочная ГОСТ 3560-73"

    Кол-во: 0.472

    "Позиция 39"

    "Лента 0,7х20-М ГОСТ 3560-73 стальная упаковочная"

    Кол-во: 0.364

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    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
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