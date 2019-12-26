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Номер извещения
ГП933537
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка металлопроката для объекта "Реконструкция УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 16:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4117
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
i.peresedov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Переседов Иван Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка металлопроката для объекта Реконструкция Нижне-Квакчикского ГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.12.2019 09:30 GMT +326.12.2019 09:3026.12.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933537Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для объекта Реконструкция Нижне-Квакчикского ГКММосква
Подведение итогов не позднее
27.12.2019 16:0027.12.2019 16:0027.12.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933537Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для объекта Реконструкция Нижне-Квакчикского ГКММосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката для объекта Реконструкция Нижне-Квакчикского ГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТКП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СамовывозРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.294
Кол-во: 1.243
Кол-во: 4.699
Кол-во: 0.061
Кол-во: 1.222
Кол-во: 0.057
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.655
Кол-во: 0.056
Кол-во: 0.027
Кол-во: 0.277
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.089
Кол-во: 0.459
Кол-во: 0.369
Кол-во: 6.603
Кол-во: 0.581
Кол-во: 0.637
Кол-во: 1.382
Кол-во: 0.008
Кол-во: 0.092
Кол-во: 0.01
Кол-во: 3.626
Кол-во: 0.008
Кол-во: 0.017
Кол-во: 0.341
Кол-во: 2.281
Кол-во: 0.24
Кол-во: 0.02
Кол-во: 1.66
Кол-во: 0.001
Кол-во: 2
Кол-во: 0.002
Кол-во: 0.021
Кол-во: 0.041
Кол-во: 0.067
Кол-во: 5.103
Кол-во: 0.472
Кол-во: 0.364
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