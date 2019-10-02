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    Главная / Торги / Канаты

    Канаты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 11:0002.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933448Дата и время окончания срока приема заявок КанатыЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933448

    Уникальный номер закупки

    848

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Канаты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 13:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Приложение 1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-67-26

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    i.stakhanova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стаханова Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    канаты

    Список лотов

    Лот 1

    Канаты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.10.2019 11:00 GMT +302.10.2019 11:0002.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933448Дата и время окончания срока приема заявок КанатыЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2019 15:0030.10.2019 15:0030.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933448Подведение итогов не позднее КанатыЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.10.201930.10.2019 15:0030.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933448Подведение итогов не позднее КанатыЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Канаты

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ИзвещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.9

    Изделия металлические готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАНАТ СТО 71915393- ТУ057-2014 57,0 Г-В-Л-О-Н-Р-1670 ПЛ-I L=95,9м между наконечниками"

    Кол-во: 18

    "Позиция 2"

    "КАНАТ СТАЛЬНОЙ Г-В-Л-О-Н-Р-1670 39 ГОСТ 7669-80"

    Кол-во: 232

    "Позиция 3"

    "КАНАТ Г-В-О-Н-Т-Р-1670 30 ГОСТ 7669-80"

    Кол-во: 500

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