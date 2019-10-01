Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Отсрочка платежа не менее 45 кал дней от даты поставки Товара и подписания первичных документов. Доставка осуществляется силами и за счет средств Поставщика автотранспортом в период с октября по декабрь 2019г.