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Номер извещения
ГП933443
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение аукциона на повышение на право заключения договора купли-продажи Магазина с земельным участком и оборудованием, расположенных по адресу: Тамбовская область, р.п. Первомайский, ул. Эр. Тельмана, д. 6, принадлежащих ООО "Газпром управление активами"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 12:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Факс
--
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
1 Панельное двухэтажное здание магазина №15, общая площадь 1 137,9 кв.м, в том числе основной – 535,6 кв.м. с ограждением; кадастровый номер 68:12:0101001:2094 2 Земельный участок, площадь 2 395 кв.м, назначение: земли поселений, кадастровый номер 68:12:0101016:0004; 3 Движимое имущество: 3.1. витрина VF 3.2. группа стеллажей №7 3.3. рабочая станция 17"TFT/Pentium 3GНz/512Mb DDRII pc-5300/80Gb SATA 3.4. счетчик горячей воды ВТЭ- 1 К2 3.5. камера холод. 3.6. моноблок ZANOTTI 3.7. холодильный контейнер КСН 1-U-N Местонахождение: Тамбовская область, р.п. Первомайский, ул. Эр. Тельмана, д. 6.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933443Подведение итогов не позднее 1 Панельное двухэтажное здание магазина №15, общая площадь 1 137,9 кв.м, в том числе основной – 535,6 кв.м. с ограждением; кадастровый номер 68:12:0101001:2094 2 Земельный участок, площадь 2 395 кв.м, назначение: земли поселений, кадастровый номер 68:12:0101016:0004; 3 Движимое имущество: 3.1. витрина VF 3.2. группа стеллажей №7 3.3. рабочая станция 17"TFT/Pentium 3GНz/512Mb DDRII pc-5300/80Gb SATA 3.4. счетчик горячей воды ВТЭ- 1 К2 3.5. камера холод. 3.6. моноблок ZANOTTI 3.7. холодильный контейнер КСН 1-U-N Местонахождение: Тамбовская область, р.п. Первомайский, ул. Эр. Тельмана, д. 6.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1 Панельное двухэтажное здание магазина №15, общая площадь 1 137,9 кв.м, в том числе основной – 535,6 кв.м. с ограждением; кадастровый номер 68:12:0101001:2094 2 Земельный участок, площадь 2 395 кв.м, назначение: земли поселений, кадастровый номер 68:12:0101016:0004; 3 Движимое имущество: 3.1. витрина VF 3.2. группа стеллажей №7 3.3. рабочая станция 17"TFT/Pentium 3GНz/512Mb DDRII pc-5300/80Gb SATA 3.4. счетчик горячей воды ВТЭ- 1 К2 3.5. камера холод. 3.6. моноблок ZANOTTI 3.7. холодильный контейнер КСН 1-U-N Местонахождение: Тамбовская область, р.п. Первомайский, ул. Эр. Тельмана, д. 6.
Начальная цена
8 826 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
890 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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