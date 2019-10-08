Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс не предусмотрен. Покупатель оплачивает поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 календарных дней с даты подписания документов о приемке выполненных работ (акт сдачи-приемки выполненных работ). В стоимость работ входит: непосредственно стоимость работ, мобилизация/демобилизация оборудования и персонала для выполнения работ, а также все дополнительные расходы, комиссии, суммы налога и другие обязательные платежи, связанные с осуществлением работ. Срок начала работ – не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора. Срок выполнения полного комплекса работ (продолжительность) – не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора.