www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП933450
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по бурению скважины в целях обеспечения технического водоснабжения объектов предприятия на территории г. Березники Пермского края для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос цен
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 13:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
Почтовый адрес
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
Контактный телефон
+7 902 798-80-52
Факс
+7 342 241-43-01
Адрес электронной почты
logunova@pngf.com
Ф.И.О. контактного лица
Логунова Инна Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по бурению скважины в целях обеспечения технического водоснабжения объектов предприятия на территории г. Березники Пермского края для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 08:00 GMT +308.10.2019 08:0008.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933450Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по бурению скважины в целях обеспечения технического водоснабжения объектов предприятия на территории г. Березники Пермского края для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 08:0008.10.2019 08:0008.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933450Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по бурению скважины в целях обеспечения технического водоснабжения объектов предприятия на территории г. Березники Пермского края для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.10.201910.10.2019 12:0010.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933450Подведение итогов не позднее Выполнение работ по бурению скважины в целях обеспечения технического водоснабжения объектов предприятия на территории г. Березники Пермского края для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по бурению скважины в целях обеспечения технического водоснабжения объектов предприятия на территории г. Березники Пермского края для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
Начальная цена
672 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Земельный участок по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Геофизиков, 16.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
42.21.24.110
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.