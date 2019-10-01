Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар в течение 15 календарных дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре Условия поставки: Не более 30 календарных дней с даты подписания договора